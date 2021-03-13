湖南大叔背81歲癱母 到貴州看猴 孝行感動全網

陳湘背著81歲癱瘓老母親在貴州景區一路遊玩，完成母親想到貴州看看的心願。（取材自長沙晚報）

「小時候你背我，現在換我背你！」這兩天，湖南孝子陳湘的身影刷屏了。為滿足81歲癱瘓老母親的心願，他做了一個「大膽」的決定：他將母親「綁」在背上，背著母親在貴州景區一路遊玩。

長沙晚報報導，陳湘來自湖南邵陽隆回縣，今年45歲。他的母親81歲，中風 癱瘓已有10年。因為陳湘曾在貴州工作，她一直以來有個心願，想去貴州看看，因為身體狀況不允許，一直未能如願。

據報導，看著逐漸老去的母親，近日，陳湘下定決心，開車帶母親到貴州旅行，同行的還有妻子和86歲的父親。因為車上放不下日常乘坐的輪椅，陳湘決定在需要的時候，由他背著母親出行。

陳湘驅車千里到達貴陽後，背著母親走遍自己曾經工作的地方。白天看猴子，他在兩人身上纏上布帶，一走就是好幾公里，「我們給猴子餵香蕉，她看到很高興。」

到了晚上，陳湘又背著母親去看夜景，吸引了很多路人圍觀，大家紛紛拍下這一幕。這讓陳湘感到很不好意思：「母親行動不便，兒子背一下，很正常的事情嘛。」

除了背著母親圓夢，陳湘一路上的關懷備至也讓朋友很感動：「看到吃飯時，他給媽媽餵飯，真的很觸動人心。」

報導指出，事實上，曾在貴州工作多年的陳湘，去年決意回到家鄉工作、生活，也是為了方便照顧父母：「他們都已經80多歲高齡了，我不想離家太遠。」

據報導，白髮老母親在兒子背上看風景，母慈子孝這一幕，成為無數人眼中溫暖的風景。

「你養我小，我養你老」。小時候，母親用背帶背著他，溫柔呵護。長大後，他用背帶背著母親，以愛反哺。

「親情是港灣，是牽絆，是輪迴的守護」。為獎勵陳湘正能量，「阿里巴巴天天正能量」頒發陳湘特別獎及5000元獎金。「 正能量說」稱，「百善孝為先，為背母親的孝子點讚，也願更多人在這份感動中，握一握手中那根親情的紐帶，愛不會走遠但應該在行動中被看見。」