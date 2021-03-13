宣傳大理古樓 竟找美女露大腿 網轟：日光浴嗎

有網民質疑大理古城的地標性建築五華樓的旅拍推廣計畫視頻中，一名女性躺坐的畫面有「侮辱中華文化」之嫌。（視頻截圖）

熱門旅遊地點雲南大理近年來亂象頻生，飽受批評。日前大理古城的標誌性建築五華樓一段宣傳短片中，竟以性感美女作為賣點，遭砲轟「侮辱中華文化」，官方事後解釋亦難平息風波，最終該宣傳計畫緊急喊停。

澎湃新聞報導，大理古城的地標性建築五華樓的旅拍推廣計畫陷入爭議。有網民近日上傳一張女性躺坐的視頻截圖並質疑，「大理古城五華樓這樣是想宣傳什麼？」

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大理市古城保護管理局日前通過官方微博 曾率先回應道，經向五華樓管理使用單位大理省級旅遊度假區開發總公司核實，因五華樓是大理古城的地標性建築，為讓遊客更好的留下大理記憶，讓古城旅遊方式融入新的旅遊元素，把大理打造成蜜月之都世界旅拍目的地，該公司嘗試在五華樓規畫旅拍場景，並打造旅拍取景地進行嘗試。

該微博截屏所出現圖片為日出視頻宣傳推介圖片，目的是為宣傳古城全景風貌及大理紮染文化。同時，該局要求大理省級旅遊度假區開發總公司加強商業、旅遊宣傳的管理工作，把輿情防範於未然，充分細緻的做好每個細節工作，杜絕類似事件再次發生。

大理省級旅遊度假區開發總公司一名工作人員日前透露，公司之前還沒有審核涉事視頻，是旅拍負責人提前發布到網上的。網民截取的那一張圖片其實是摒棄了整個視頻非常美的觀感，視頻其實也展現了我們大理姑娘的白族服裝和大理的美景，整個視頻實際上是積極向上的狀態。因為取景的角度不同，可能拍得沒有那麼到位，引發了不必要的遐想。

這名工作人員回顧道，以前五華樓是空的，公司覺得可惜，希望通過旅拍形式把大理古城的整個風貌展示給大家。「有些人會從另外的角度去解讀，也不能說這些是錯的。」這名工作人員就此次爭議講道，希望廣大網民不要僅僅從這一張圖片去分析。

另據「文旅頭條」報導，目前，大理省級旅遊度假區開發總公司已對引發網民爭議的涉事視頻進行下架整改。該旅拍取景背景地五華樓二樓已整改為遊客免費休息區，供遊客觀景休息使用。

對於五華樓以性感美女作宣傳，網民議論紛紛：「別糟踐我五華樓」、「這是侮辱我中華文化」、「日光浴嗎？冷不冷？」、「穿漢服是不是會更好」；不過也有網民表示，「就是穿著有點點暴露了但是也沒啥呀！」、「原本出發點是好的，就是沒太注意細節」。