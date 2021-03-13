上海大媽急趕路 嫌5歲女兒吵鬧 竟塞行李箱

民警到場調查，要求女子打開行李箱。（視頻截圖）

上海一名32歲媽媽帶著5歲女兒趕著搭車，但女兒卻吵鬧不止，這名媽媽乾脆直接將她塞進行紅色李箱，所幸很快就被警察 發現攔截，女孩也沒有受傷，不過這名媽媽荒謬的行徑已在網路引起熱議。

澎湃新聞報導，在上海地鐵 人民廣場站，有乘客聽到當事女乘客的行李箱內傳出孩子的吵鬧聲，於是，向正在換乘大廳內的民警求助。

來源：youtube

接到乘客們反映的情況後，民警第一時間到場調查，最終將行李箱內的孩子「解救」出來。

經查，32歲蘇女因為急於赴上海火車站搭乘火車，且嫌自己5歲的女兒吵鬧，影響行進速度，故將女兒放在行李箱內，拖行一分鐘，好在經過安檢時被發現，警方介入調查，所幸被關的5歲女孩沒有受傷。

此事引發網民熱議，「太可怕了，人販子，小孩不會悶死嗎」、「這是一個母親能幹出來的事兒」、「急著坐車能理解，但也不應該把孩子裝到箱子裡啊，裡面黑乎乎的，她不怕嘛」、「有點掩耳盜鈴那意思，但是好極端」、「幾乎所有人都在指責媽媽。當然把孩子關行李箱裡是不對，不過還是希望大家多一些寬容吧，生活不易啊」、「挺不安全的，給孩子點耐心吧，別把怒火撒孩子身上」。