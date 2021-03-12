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直播賣內蒙牛肉乾 竟是鴨肉冒充…詐騙金額逾800萬元

記者戴瑞芬／北京12日電
中國電商直播賣內蒙草原牛肉乾，其實是鴨肉混充。（取材自濟南時報）
中國電商直播賣內蒙草原牛肉乾，其實是鴨肉混充。（取材自濟南時報）

直播電商火爆，但假貨屢見不鮮。江蘇揚州警方破獲詐騙金額高達800多萬元（人民幣，下同，約123萬美元）的直播賣假牛肉乾案件，號稱「感受不一樣的內蒙古草原牛，綠色健康味道」，其實鴨肉的成分為100%。

電商平台上，人人皆可播，明星、網紅、專家代言帶貨推波助瀾下，宣傳亂象叢生，不少人在巨額經濟利益的驅使下，不惜以身試法。

來源：YouTube

聯商網報導，警方表示，這家直播電商打出幫助內蒙古的名號，網上直播銷售內蒙草原牛牛肉乾，拍宣傳片用真牛肉，主播帶貨穿蒙古服飾，背景牆配草原和蒙古包。消費者舉報以99元（約15美元）的價格購買了4袋牛肉乾，收到貨後品嘗發現味道不對，向揚州市公安局報警。

警方將牛肉乾送往食品檢驗機構檢驗，結果顯示牛肉的成分為零，鴨肉的成分為100%。

警方到現場查證，發現所謂的內蒙牛肉，其實只是「食品公司生產、傳媒公司推廣、電商公司銷售」的合作模式，這在電商平台上比比皆是。

重慶市第一中級人民法院副院長李生龍認為，電商直播帶貨故意隱瞞商品真實資訊或虛構事實，有違市場交易誠信原則。而直播帶貨頻頻翻車，凸顯虛假炒作氾濫擾亂市場秩序，消費者要提防虛構流量泡沫的陷阱。

查獲的大量假牛肉乾。（取材自紫牛新聞）
查獲的大量假牛肉乾。（取材自紫牛新聞）

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