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麗人麗妝董娘嗆夫：你眼裡只有副總 那換個地方見

中國新聞組／北京12日電
麗人麗妝位於上海徐彙的辦公地址。（取材自每日經濟新聞）
麗人麗妝位於上海徐彙的辦公地址。（取材自每日經濟新聞）

麗人麗妝董事長黃韜的夫人翁淑華「網上尋夫」事件，這幾天在資本市場引發軒然大波。微博帳號@麗人麗妝翁淑華11日又發布一條新微博：「既然你@麗人麗妝黃韜眼裡只有@麗人麗妝和副總，沒有這個家，那請注意查收文件，換個地方見吧！」而黃韜11日首發聲稱，不相信輿論能干預司法。翁淑華則表示，已走司法程序。

紅星新聞報導，麗人麗妝官網投資者關係一欄顯示的董事和高管中，目前只有一位姓名是黃梅的董事，頭銜是副總經理。

每日經濟新聞報導，事件發生後，黃韜11日首發聲說：「因為我們處在馬上要發年報的階段，回應這些問題其實就會很難，說實話，你也看到他們的水軍團隊威力很大，我們也搞不過他們。」針對翁淑華在微博中所稱的「長期不回家」、「不守承諾」的指責是否屬實，黃韜並沒有直接回應。 

報導指出，黃韜認為自己已經處於輿論的「弱勢」。「司法的事情司法解決，我們這一方確實比較弱勢，不如他們的公關團隊強大，但是我們更相信法律。」黃韜說，「我不相信輿論能干預司法。」

對於後續雙方是否會離婚，是否會涉及到股權分割等問題，黃韜並沒有表示否定，僅表示離婚和股權相關的事情屬於內幕信息，不能披露。

據報導，2020年9月29日，麗人麗妝成功登陸A股。然而，這家典型的創業「夫妻店」，上市一年不到，夫妻就已「反目」。

微博尋夫後，翁淑華表示至今仍沒有收到黃韜的回應。翁淑華採取了下一步措施，「我已經將文件寄送給他的秘書了，關於當時他給我承諾的。」

據報導，翁淑華11日又發了一條微博：「既然你@麗人麗妝黃韜眼裡只有@麗人麗妝和副總，沒有這個家，那請注意查收文件，換個地方見吧！」配圖顯示，其通過EMS郵寄了幾份材料，材料的抬頭是致上海方達律師事務所的三位律師。

報導指出，翁淑華說，在見不到黃韜的日子，都是見的「副總」 。但被問及「副總」的具體信息，翁淑華並沒有明確表明。

對於是否已經在準備離婚並要求分割股權的問題，翁淑華表示不方便回答，但她強調「不方便回答並不是說沒有。」

「麗人麗妝翁淑華」11日又發了一條微博：「既然你@麗人麗妝黃韜眼裡只有@麗人麗妝...
「麗人麗妝翁淑華」11日又發了一條微博：「既然你@麗人麗妝黃韜眼裡只有@麗人麗妝和副總，沒有這個家，那請注意查收文件，換個地方見吧！」（取材自每日經濟新聞）

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