留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

去年秋季，因為疫情 ，中國學生張一得（Dave）在家遠程學習，今年春季開學他回到美國 埃默里大學牛津學院上課，卻不幸離世。他的父親在網上記錄著張一得從小到大的成長，他悲痛的寫下一封「致埃默里大學Dave的同學們」的信，「他一生中所有的決定，我都是無條件地尊重、認同、接受，包括這一次，他最後的這個決定」。

紅星新聞報導，關於張一得的死亡原因，埃默里大學並未指明，有友人在其父親的微信 朋友圈呼籲「不要追問，不要推斷」，網友也紛紛留言不要無端猜測，尊重逝者。

張一得的父親，是網路「育兒媽媽圈」裡一位知名的單親爸爸，大家都親切地叫他「老爹」、或「老得」。「老得」年輕時曾是一名企業高管，但為了給足兒子陪伴，他選擇成為了一名全職爸爸。家庭收入來源，全靠「老得」開墾、種菜、賣雞賣魚、撿破爛，以及好心人不時的幫助。

為培養和陪伴兒子，「老得」用蔬菜刻字，每天換著花樣給兒子做飯。他親手製作手工寵物給兒子，為了記錄兒子成長的每一個瞬間，17年裡，他為兒子拍下20萬張照片，拍壞了5部相機。

張一得小學每學期學費約4、5萬，初中學費更是高達20萬，每到交學費時，來自媽媽粉絲、好心人們的匯款便像雪片一般飛來。「老得」認真記下每一個金額數字，直至9年後才將學費還清。後來，張一得憑藉優異的成績，取得學校每年20萬的獎學金，擔起了自己高中生涯的學費和生活費。

張一得的求學路也曾經歷坎坷，四戰SAT才終獲高分。曾經，張一德在留學申請文書中寫著，幼時的他討厭與父親在山上養雞種菜的貧窮日子，但他發現父親從來沒有因為貧窮感到沮喪。隨著年齡的增長，他才意識到這些經歷對他的影響有多麼的重要。

張一得去世後，「老得」在一封《致埃默里大學Dave的同學們》的信中感謝同學對Dave的關愛。他憶起張一得12歲時告訴他「爸爸，你要學會對我say no」，他說，這輩子是學不會了，「所以，他一生中所有的決定，我都是無條件地尊重、認同、接受，包括這一次，他最後的這個決定」。