家有皇位要繼承？杭州海關查獲偷運龍袍 申報為「刺繡女裝」

工作人員展示查獲的龍袍。（取材自杭州海關官網）

浙江杭州蕭山機場 海關近日查獲一件清代龍袍和一尊明代佛像，其中清代龍袍價值15萬元人民幣(約2.3萬美元)，明代佛像價值3萬元。網友對此議論紛紛：「家裡有皇位要繼承？」員在對這兩批商業快件進行核查時，發現過機圖像異常。經開箱查驗，發現物品與實際申報不符，申報價值僅為381元和169元。

揚子晚報報導，海關總署辦公廳官方微博 「海關發布」9日發布消息說，近日經專業機構鑑定，杭州海關所屬杭州蕭山機場海關從申報為「棉質刺繡女裝上衣」和「銅擺件」的進境商業快件中查獲的物品實際為清代龍袍和明代佛像各一件。

消息傳開後，不少人以為這是有人「偷運文物出境」，還有人對龍袍感到好奇，懷疑是複製的漢服假龍袍。紫牛新聞報導，杭州海關表示，這兩件文物是由國外寄到國內，並非「偷運文物出境」，因申報信息不符，現在主要涉及補繳稅款問題。

工作人員介紹說，文物入境的目的如果是用於公益和科研，是可以向海關申請免稅的。如果申報是文物，海關在檢查過程中也會給予綠色通道或者更好的保護。

據報導，目前，這兩起偽瞞報寄遞情事正在進一步處理中。