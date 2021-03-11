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違祖訓獻藥方…40「神醫」招搖撞騙 北京中醫張文榮被免職

中國新聞組／北京11日電
北京鶴年堂中醫醫院免去張文榮的榮譽院長職務。（取材自北京鶴年堂中醫醫院官網）
北京鶴年堂中醫醫院免去張文榮的榮譽院長職務。（取材自北京鶴年堂中醫醫院官網）

近日，網上流傳不少「神醫宇宙」影片，只見片中老人都宣稱自己能醫百病，並稱最後作出違背祖宗的決定獻藥方。其中，一位名為張文榮的醫生更宣稱從曾祖父開始，一家幾代專門治療一體多病、腰間盤突出、腸胃病、心臟病等多種病症。北京鶴年堂中醫醫院9日發布聲明，強調張文榮所有宣傳廣告資料與醫院無關，並免去其榮譽院長職務。

香港01報導，有網民整理近40位神醫的影片，只見他們都用同一套劇本和台詞，以「最後作出了一個違背祖宗的決定」的話術兜售所謂的祖傳秘方。

在張文榮的影片中，只見他宣稱「從我曾祖父開始，一直到我這五代人，專門治療腰突病」，還稱專治的病症包括腸胃病、眼疾、心臟病、腦血栓、中風偏癱、風濕骨病等。

張文榮為北京鶴年堂中醫醫院的坐診醫生。該醫院官方網站顯示，張文榮為名譽院長、副主任醫師。

北京鶴年堂中醫醫院的聲明指出，所有虛假廣告信息，均與北京鶴年堂中醫醫院及張文榮無關，重申所有診病、開方等均在院內診室經醫師臨床確診後進行，而張文榮只會診症開方，不以個人名義賣藥。

澎湃新聞報導，國家中醫藥管理局政策法規與監督司監督處一名工作人員10日表示，針對網路上反映的「神醫宇宙」的情況，他們已經關注到了，目前正在聯合國家市場監督管理總局進行調查。

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