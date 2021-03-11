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「真敢刷」男星微博轉發破億 幕後推手判刑

中國新聞組／北京11日電
藝人蔡徐坤2018年一條微博轉發量過億引發關注，官媒人民日報也評論批「一億轉發量，你們也真敢刷」。(取材自澎湃)
藝人蔡徐坤2018年一條微博轉發量過億引發關注，官媒人民日報也評論批「一億轉發量，你們也真敢刷」。(取材自澎湃)

藝人蔡徐坤2018年一條微博轉發量過億引發關注，警方2019年逮獲涉嫌侵入新浪微博服務器造假流量的95後男子蔡坤苗，查出蔡男因此不法獲利達600多萬元（人民幣，下同）。蔡男日前被依非法侵入計算機信息系統程序罪判刑五年。

澎湃新聞報導，蔡徐坤「一條微博轉發量過億」事件當時引發輿論撻伐，官媒人民日報也評論批「一億轉發量，你們也真敢刷」。2019年6月，操縱這起微博刷量事件的幕後推手「星援」App被查並於日前判決。

判決書指出，蔡坤苗是1995年生，大學肄業。2018年3月，泉州市星援網絡科技有限公司法定代表人。2018年1月至2019年3月間，蔡坤苗在未獲得北京微夢創科網絡技術有限公司授權下自行開發「星援」App，向大量用戶提供不需登錄新浪微博客戶端即可轉發微博博文及自動批量轉發微博博文的有償服務。

蔡坤苗供稱，其公司主要經營兩款手機應用軟件，分別是星援和應援寶。這兩款軟件均是對接新浪微博；他曾於2019年2月份查看後台數據，星援、應援寶共有微博「大號」用戶17餘萬個，大約綁定了3000餘萬個微博「小號」。經統計，至案發時，該軟件已有用戶使用19萬餘個控制端微博帳號登錄，蔡坤苗因此獲利625萬3752.86元。犯罪所得主要用於買房和公司開銷。

北京市豐台區法院審理後認為，蔡坤苗提供專門用於侵入計算機信息系統的程序，情節特別嚴重，已構成提供侵入計算機信息系統程序罪；但因蔡坤苗如實供述犯罪事實，故予以從輕處罰。2020年12月31日，蔡坤苗被判犯提供侵入計算機信息系統程序罪，判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣十萬元，並繼續追繳不法所得。 

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