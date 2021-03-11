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臉剝皮、腳斬斷…陝西6歲童遭虐殺 兇手只有13歲

中國新聞組／北京11日電
陝西6歲半的男孩在失蹤15天之後被發現，已遭殘忍殺害。(取材自微博)
陝西6歲半的男孩在失蹤15天之後被發現，已遭殘忍殺害。(取材自微博)

陝西勉縣一名6歲半的男孩王藝程於2月17日（年初六）失蹤，半個月後警方他的屍體。王藝程被當地一名13歲半的學生用鈍器敲打頭部，剝去面部鼻梁皮膚，打斷右腿骨虐殺，並藏屍家中。極其殘忍的手段令王童父母崩潰，強烈要求「判惡魔死刑」。

香港01報導，王藝程於2月17日與親戚家的小孩一起在租住的民房附近玩耍，當晚6時許，王藝程在返家途中失蹤。其父母緊急報警後，並在報紙刊登尋人啟事。就在失蹤16天後，警方在當地發現了他的屍體，確認了這是一宗刑事案件。

微博帳號「王藝程的父親」發文稱，王藝程是被當地一名13歲半的學生楊晏一涵，哄騙引誘到家中後，以極其殘忍的手段殺害。警方調查後指出，王藝程後腦有被用鈍器敲打的傷口，並且面部鼻樑皮膚被剝去。此外，王藝程的雙手有被綁痕跡、左腳膝蓋下被鋒利刀具砍割即將脫離身體、右腿骨被打斷。

「孩子（王藝程）跟他（楊晏一涵）並無矛盾，僅此見過一面，此畜生卻用如此令人髮指的手段殺害了我6歲半的兒子，我不敢想像當時他有多麼的絕望和無助。兇手如此喪盡天良，我和我的家人強烈要求判惡魔死刑，還社會安寧，還孩子們一個太平的世界」。「王藝程的父親」此文發布之後，還一度被微博「和諧」。官方亦未有證實消息的來源是否屬實。

綜合媒體報導，兇嫌跟爺爺奶奶住在一起，父母在外務工。事發後疑似兇手的爺爺奶奶還幫著把屍體拖上三樓，藏在箱子裡整整15天。後來因為警犬在樓下聞到異常味道，才發現箱中的屍體。這名13歲嫌疑人隨即被警方帶走調查。

全國人大在去年12月26日通過「刑法修正案（十一）」，下調刑事責任年齡，規定自3月1日起滿12歲而未足14歲的，需就故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，負上刑事責任。

法界人士稱，目前大概率無法追究這個兇手的刑事責任，因為其未滿14周歲。即便新修訂的刑法對刑事責任年齡做了調整，但鑑於該案發生在新法生效前，依據從舊兼從輕原則，無法適用新法。

父母發布尋人啟事。(取材自微博)
父母發布尋人啟事。(取材自微博)

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