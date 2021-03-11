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陝西小學生數學錯1題遭師痛毆 還拿粉筆塞鼻孔

中國新聞組／北京11日電
陝西女童遭教師打傷臉部，眼睛淤血浮腫，臉上也傷痕累累。（取材自都市時報）
陝西女童遭教師打傷臉部，眼睛淤血浮腫，臉上也傷痕累累。（取材自都市時報）

陝西寶雞扶風縣一名小學生因做題出錯被數學老師以書捲砸傷眼部，險些造成失明。老師不僅沒將孩子及時送醫，還拿粉筆塞進孩子鼻孔止血。消息曝光後，網友聞訊大怒「這種人也配當老師」?目前，涉事教師已停止工作，正在接受調查。

都市時報報導，來自陝西寶雞扶風縣的楊女士表示，3月5日，自己讀扶風縣第三小學二年級的孩子因為做題漏了一個單位，被數學老師拿「一個很厚的書捲成一桶扔過去」，導致孩子右眼和右臉嚴重受傷。

「孩子說那個是當時流鼻血了，老師用粉筆給她堵住鼻子了。」楊女士說，衣服上那個血跡已經被老師洗掉了。

楊女士稱，學校方還不願意給這位老師停課，「校長表示的，他說老師停不了課嘛，換班什麼的他們都可以協調」。

她稱，孩子受傷後心理狀態也不太穩定，楊女士表示，孩子有時候晚上睡覺還會哭醒，甚至害怕出門。針對此事，楊女士已經報警，孩子也在進一步做傷情鑑定中。

網友對於該教師出手這麼狠大感憤怒，「這是虐待吧」、「做錯一題，下手這麼重？」、「支持家長維權」、「不是所有的老師都配當老師」、「校長也該調查」。

報導指出，扶風縣委宣傳部官微發布情況說明，針對扶風縣第三小學數學趙姓教師打傷學生事件，目前已成立由紀檢、公安教育、衛健等部門組成的工作組，開展全面調查和受傷學生治療工作。

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