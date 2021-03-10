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「黃韜你在哪？」上市公司董娘微博喊夫回家

中國新聞組／北京10日電
麗人麗妝董事長黃韜。（取材自觀察者網）
麗人麗妝董事長黃韜。（取材自觀察者網）

3.8婦女節當天，一名用戶名為「麗人麗妝翁淑華」的微博用戶發文，稱自己的丈夫是麗人麗妝董事長黃韜，但黃韜長期不歸家，她不得不在微博上喊話「你到底在哪裡？」翁淑華發文同時@了多位與麗人麗妝有業務關聯的大V，其中包括馬雲、張勇、Papi醬等人，請求他們幫助尋找黃韜。這則「尋夫聲明」不久就衝上了微博熱搜。

觀察者網報導，該用戶稱，十幾年前她一邊在家照顧生病的黃韜，一邊經營一家淘寶店（現在的麗人麗妝），事業起色後，二人的孩子進入學齡，黃韜便勸說她做全職太太。但近年來，黃韜「晚上從不回家」，連女兒高燒40度她都無法聯繫上。

據了解，上海麗人麗妝化妝品股份有限公司成立於2010年，2020年9月剛剛在上交所主板上市。官網顯示，佳麗寶、愛茉莉太平洋、漢高等國際知名化妝品集團都是其客戶。

值得注意的是，黃韜持股33.49%，為麗人麗妝實際控制人，有資料顯示其身家約44億人民幣。而該企業的董監高、企業受益股東、招股書中均看不到該夫人「翁淑華」的名字。此外，阿里巴巴（中國）持有麗人麗妝17.59%的股份，為第二大股東。

另據證券時報報導，麗人麗妝疑似「後院起火」，麗人麗妝受影響，9日跌停後，10日截至午間收盤仍掙扎在跌停板附近，兩個交易日市值蒸發近30億元。公司董辦工作人員表示，公司已注意到實控人的突發情況，這是實控人的私事，公司也並不清楚事件原由。公司已與實控人聯繫了解事件，但尚未有回覆。

翁淑華微博發文還附上員工證。（取材自觀察者網）
翁淑華微博發文還附上員工證。（取材自觀察者網）
翁淑華在微博發文尋夫。（取材自觀察者網）
翁淑華在微博發文尋夫。（取材自觀察者網）

微博 馬雲 中國

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