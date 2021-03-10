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特斯拉暴衝連撞10車浙車主險死 車廠：再買給優惠

中國新聞組／杭州10日電
特斯拉像脫韁野馬狂奔，連撞十幾輛車後成了廢鐵。（取材自微博）
特斯拉像脫韁野馬狂奔，連撞十幾輛車後成了廢鐵。（取材自微博）

浙江省一名陳姓車主去年8月開著特斯拉找車位，不料車輛突然像脫了韁的野馬一樣暴衝，一連撞了10多輛車才停下，他因此身受重傷。意外發生後，車商至今既未說明也沒道歉和賠償，業務還反問「還買車嗎？再買車的話我給你爭取優惠。」陳姓車主說，「送給我我也不敢開了。」

來源：YouTube

錢江晚報報導，陳姓車主2020年3月買了一輛特斯拉Model 3，8月12日晚上，因小區道路狹窄，當時他正在緩慢向前尋找停車位，在距離停車場100米左右時，特斯拉Model 3突然失控加速，他立即採取了緊急制動猛踩剎車，可是剎車已經失靈了。交警事後確認，當時特斯拉的撞擊時速高達120km/h。

陳姓車主表示，他後來將車輛送檢，進行事故原因的調查及判定。但國內的檢測機構讀取不了特斯拉「黑匣子」的官方數據，只能不了了之。

至於特斯拉方面，陳姓車主指控，車廠方面事後沒有給出任何說法，甚至沒有人到醫院探望，後來他主動找到當時的銷售顧問討公道和賠償，結果對方說自己沒辦法做主，甚至反問「還買車嗎？再買車的話我給你爭取優惠。」一席話讓陳姓車主當場傻眼，氣得大罵「你說可不可笑，送給我我也不敢開了」。

特斯拉方面負責人則表示，事故目前官方還沒有調查結果，還在等待中。但他們排查原因認為，事發時監控中看到剎車燈沒亮，說明車主沒有踩下制動系統。

對此，陳先生說，事故發生前後還不到一分鐘，他當時踩下的剎車沒有反應，制動系統是失效的。「特斯拉又當球員又當裁判員，事故怎麼發生的還不是他們說了算？」

有關特斯拉突然加速失控，據不完全統計，2020年6月~12月，在中國市場發生的事故有近十起。2020年，特斯拉在中國銷量超過14萬輛，這些車有多少帶「病」上路，引發關注。

特斯拉 中國 檢測

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