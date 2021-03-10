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博士生被騙10萬 網驚：書讀哪去？校方：人都有自己難處

中國新聞組／北京10日電
中南財經政法大學。（取材自鳳凰網）
中南財經政法大學。（取材自鳳凰網）

一張武漢市公安局鐵箕山派出所出具的「警情通報」，近日在社媒熱傳。通報稱中南財經政法大學（南湖校區）一博士生，日前遭電話詐騙10萬餘元人民幣。此事引發熱議，不少網友關注受害者博士生身分，「 這書讀哪裡去了」；但也有人駁斥表示， 被騙和學歷沒關係。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「警情通報」顯示，2021 年3 月8 日，中南財經政法大學（南湖校區）一博士生中午在食堂接到一位自稱是銀監會的工作人員電話。該工作人員稱該學生在網上有貸款記錄需要取消，否則影響個人信用。這位學生隨即按照來電要求添加了對方的QQ。在QQ 上，這位「 銀監會工作人員」 出示了其所謂的相關工作證件。

該學生按照對方要求辦理了京東白條、支付寶借唄貸款業務，於當日13 時至15 時之間將貸款金額共計10 萬餘元分多次轉入對方提供的帳戶。轉款之後，對方說微信微粒貸也存在異常，需要再按要求辦理業務並轉款，該學生才意識到被騙，隨即報警。

對於社會輿論提及「博士生也容易被騙」 一說，中南財經政法大學研究生院研究生管理辦公室工作人員稱，「騙子的具體招數，我們也不知道，可能派出所知道，學院也在給被騙的學生做工作。」該工作人員表示，「 每個人都有自己的難處。」

武漢市公安局鐵箕山派出所出具的《警情通報》在網上熱傳。（取材自鳳凰網）
武漢市公安局鐵箕山派出所出具的《警情通報》在網上熱傳。（取材自鳳凰網）

貸款 微信 公安

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