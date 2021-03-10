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防拐賣！政協委員倡議：未成年人出行住宿 核驗身分

記者賴錦宏／北京10日電
全國政協委員胡衛在今年兩會提案建議，推行未成年人出行住宿身份登記核驗制度，進一步保護未成年人安全。（取材自香港文匯網）
全國政協委員胡衛在今年兩會提案建議，推行未成年人出行住宿身份登記核驗制度，進一步保護未成年人安全。（取材自香港文匯網）

全國政協委員、民進上海市委專職副主委、上海中華職教社副主任胡衛在今年兩會上交提案建議，推行未成年人出行住宿身分登記核驗制度，進一步保護未成年人安全。

據香港文匯網，胡衛指出，未成年人乘坐火車或住宿酒店不需要對本人和同行成年人進行身分登記、核驗，是一個長期存在的安全問題，因此應開展未成年人出行和住宿身分核驗制度，有效避免在未得到監護人同意的情況下違法者私自攜帶或拐賣兒童。

他建議，新生兒申報出生戶籍時，應登記其監護人的照片、指紋等身分信息。未成年人應每年或定期至公安機關登記、更新本人照片。未成年人在申領身分證時，應登記其監護人的照片、指紋等身分信息。從而公安系統可以建立未成年人本人和監護人的照片、指紋等信息數據庫，為未成年人身分核驗提供基礎。

他並建議，未成年人乘坐飛機、火車、汽車，必須憑本人的出生證明、戶口本、身分證等有效身分證件購票、出行，同時備註監護人和同行成年人的有效身分證件。火車站、汽車站、機場應對未成年人及其同行成年人的身分信息同時進行核驗。如果同行成年人不是監護人，應出示監護人同意委託證明。工作人員如發現可疑情況，應及時上報公安機關。

胡衛說，中國法律並沒有針對未成年人住旅舘的規定。成年人攜帶未成年人住宿賓館、民宿時，賓館往往只對成年人進行身分登記、核驗，「這增加了未成年人受侵害的風險」。他建議未成年人必須在監護人陪同下憑本人的有效身分證件登記入住，同時登記監護人的有效身分證件。如陪同成年人不是監護人的，應出示監護人委託證明（包括所有陪同成年人），並登記委託人的身分證件。

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