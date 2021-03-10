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拖鞋掛「尋子吊牌」浙企年賣300萬雙 網：拿失蹤童賺錢

中國新聞組／北京10日電
每雙拖鞋的吊牌都有兩張，一張是商品說明，一張印有失踪兒童信息。(取材自上游新聞／受訪者供圖)
每雙拖鞋的吊牌都有兩張，一張是商品說明，一張印有失踪兒童信息。(取材自上游新聞／受訪者供圖)

近日，「拖鞋吊牌上印有失蹤兒童信息」一事引發公眾熱議。有人批評「尋子吊牌」是「商業捆綁公益」，「拿失蹤孩子賺錢。」該品牌拖鞋生產商蔡磊說：「這事有爭議很正常，我對得起初衷就好。」

影音來源：YouTube

上游新聞報導，河南周口市一女子日前在社交平台發布短視頻。視頻顯示，超市貨架上，擺放著各式各樣的拖鞋。每雙拖鞋上掛著兩張吊牌，一張是商標，一張上面印著「兒童失蹤信息」。視頻發布後，引來不少網友點讚。

報導指出，該品牌拖鞋係浙江慈溪市一家鞋廠生產，老闆是43歲的河南人蔡磊。

蔡磊表示，2009年他開辦拖鞋廠，2015他觀看電影「失孤」後感觸頗深。不巧的是，這一年他朋友的孩子走失，他幫忙尋找時加入「寶貝回家」組織，成為一名志願者，也有機會接觸到更多尋找丟失孩子的父母。「他們到一個地方，舉著尋親牌，四處發尋親啟事。看到這一幕我就在想，有沒有辦法能幫助他們，讓更多的人看到這些尋子信息？」

蔡磊稱，從2016年開始，他鞋廠的每雙拖鞋出廠時，都會掛著一張心形的「尋子吊牌」，上面印有「兒童失蹤信息」（均為公安機關公開信息）。為鼓勵消費者長期保存，2019年，他還把吊牌做成了書籤。目前，工廠每年銷售拖鞋約300萬雙。

報導稱，蔡磊的做法引來了不少網友點讚，認為他在做善舉，幫助失蹤兒童家長找親人。當然也引來爭議，有人批評這是「商業捆綁公益」，「拿失蹤孩子賺錢。」

蔡磊對此回應稱，做此事是經過有關部門同意的，他的初衷是：盡自己一份力，將經確認過的失蹤兒童信息，盡可能擴散，早日幫孩子們找到回家的路。「有爭議很正常，我對得起初衷就好。做一個吊牌，成本增加一毛多，拖鞋還是那個價。」

3月9日，「寶貝回家」組織工作人員回應稱，若有商家主動要求印刷失蹤兒童信息，他們都贊成，還會幫助商家與公安部門接洽，徵得其同意後實施。

拖鞋吊牌上的失踪兒童信息很詳細，還有相關尋親組織的聯繫方式。(取材自上游新聞／受...
拖鞋吊牌上的失踪兒童信息很詳細，還有相關尋親組織的聯繫方式。(取材自上游新聞／受訪者供圖)

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