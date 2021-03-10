1天狂點3.7萬讚…男遭網站處罰 法院認證「行為異常」

大眾點評網因處罰點讚太多的會員，被告上法庭。（取材自北京青年報）

現在許多網站或App 都有點讚功能，以增加和用戶的互動，不過近日卻有人因為「點讚過多」遭到網站扣分、禁言、降級等處罰，讓他一怒之下告上法院，雙方在法庭上演激辯。

北京 青年報報導，原告畢某是一位殘疾人士，每天大量時間非躺即坐，上網是自己的主要社交活動，點讚也是其中一部分。他是大眾點評網的「頂級會員」，但因點讚數過高，被平台採取三級處罰，包括：禁發點評等內容90天、扣除現有貢獻值50 %、撤銷VIP、論壇公示等。

他憤而主張，點讚是自己的自由，網站無權對此進行管理。他要求平台撤銷處罰、賠禮道歉、支付賠償金2.5萬元人民幣（約3838美元）等，二審時更要求平台確保其可順利搶到「霸王餐」、團購券等頂級會員權益。

而被控告侵權的「大眾點評網」則拿出數據，指出畢某最高記錄一天點讚3.7萬次，平均0.75秒點一個讚，因此主張他行為「極端異常」，可能是使用相電腦軟件達到如此高的點讚數，擾亂了平台秩序；如果平台放縱此行為，必然影響消費者對網站數據真實性的判斷。

一審法院經審理後認為，畢某點讚行為不符合一般點讚的行為特點，也無法實現真實的點讚功能，行為確實會擾亂平台正常秩序。因此，大眾點評網對畢某的處罰不屬於侵權，而畢某的主張缺乏事實依據，所有訴訟請求被駁回。

畢某不服，上訴至上海一中院。經本案二審開庭，未當庭作出判決，基於雙方都表達調解意願，合議庭表示會於庭後組織雙方進行調解。