7工人公司食堂吃飯 4個菜7萬元…來討錢被老闆刁難

示意圖，非涉事工人食堂。（取材自人民網）

浙江杭州七名工人在公司食堂吃飯，沒想到四個菜竟要7萬元（人民幣，下同，約1萬美元）。一開始傳出這七人是去公司討要欠薪被老闆刁難，引發眾怒。相關單位日前調查指出，七人是討要挖掘機租賃的尾款，並非網傳的勞動爭議和欠薪問題。

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綜合媒體報導，七人是挖掘機司機，他們自帶挖掘機跟著浙江征程建設公司做工程。

之前媒體報導，七人去公司討薪，但未見到老闆，索性就在公司食堂吃了一頓飯。七個人吃了四個菜，外加幾碗米飯，卻被老闆索取每人1萬元（約1532美元）餐費。

一名工人徐先生稱，「吃的就是一頓很簡單的工作餐，七個人吃了一個青菜、一個帶魚、一個竹筍及另一個不知道名字的菜。四個菜即使在外面也最多300元就可以搞定，公司老闆竟然索要7萬元」。

另一名工人李女士表示，之前七人在公司工作，但是老闆遲遲不發薪水就辭職了，李女士已有整整三年的薪水被扣在公司，而現在吃一頓飯就要1萬元，分明就是不想發工資，找出的理由。

另一位工友徐先生稱，吃的就是一頓很簡單的工作餐，7個人吃了一個青菜、一個帶魚、一個竹筍以及另一個不知道名字的菜。（取材自微博）

而該老闆在七人面前表示，如果接受每人1萬元的餐費，就在協議上簽字，工資會立馬結清。但是如果不接受，工資只能慢慢協調了，現在沒那麼多錢。甚至還嗆聲，「我這個公司是他們想來吃就來吃的嗎？我的地盤，想吃就吃？」

最後，在民警協調下，經過近三小時的協商，七位挖掘機司機拿回了自己的工錢，飯錢也按市場價支付了。

不過，事情爆發後，省、市人社部門及錢塘新區社會發展局立即展開調查。相關負責人介紹，七名當事人與建設公司，因租賃費用存在爭議。當天，七人討要機械設備租賃費尾款，後因用餐問題發生衝突，從而引發了「食堂用餐，要求每人支付1萬元」的說法，實際並未收取用餐費用。