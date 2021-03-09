我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國股市強烈震盪 傳北京加緊動用國家資金護盤

東京奧運不開放海外觀眾進場 聖火傳遞也無觀眾

7工人公司食堂吃飯 4個菜7萬元…來討錢被老闆刁難

中國新聞組／杭州9日電
示意圖，非涉事工人食堂。（取材自人民網）
示意圖，非涉事工人食堂。（取材自人民網）

浙江杭州七名工人在公司食堂吃飯，沒想到四個菜竟要7萬元（人民幣，下同，約1萬美元）。一開始傳出這七人是去公司討要欠薪被老闆刁難，引發眾怒。相關單位日前調查指出，七人是討要挖掘機租賃的尾款，並非網傳的勞動爭議和欠薪問題。

來源：YouTube

綜合媒體報導，七人是挖掘機司機，他們自帶挖掘機跟著浙江征程建設公司做工程。

之前媒體報導，七人去公司討薪，但未見到老闆，索性就在公司食堂吃了一頓飯。七個人吃了四個菜，外加幾碗米飯，卻被老闆索取每人1萬元（約1532美元）餐費。

一名工人徐先生稱，「吃的就是一頓很簡單的工作餐，七個人吃了一個青菜、一個帶魚、一個竹筍及另一個不知道名字的菜。四個菜即使在外面也最多300元就可以搞定，公司老闆竟然索要7萬元」。

另一名工人李女士表示，之前七人在公司工作，但是老闆遲遲不發薪水就辭職了，李女士已有整整三年的薪水被扣在公司，而現在吃一頓飯就要1萬元，分明就是不想發工資，找出的理由。

另一位工友徐先生稱，吃的就是一頓很簡單的工作餐，7個人吃了一個青菜、一個帶魚、一...
另一位工友徐先生稱，吃的就是一頓很簡單的工作餐，7個人吃了一個青菜、一個帶魚、一個竹筍以及另一個不知道名字的菜。（取材自微博）

而該老闆在七人面前表示，如果接受每人1萬元的餐費，就在協議上簽字，工資會立馬結清。但是如果不接受，工資只能慢慢協調了，現在沒那麼多錢。甚至還嗆聲，「我這個公司是他們想來吃就來吃的嗎？我的地盤，想吃就吃？」

最後，在民警協調下，經過近三小時的協商，七位挖掘機司機拿回了自己的工錢，飯錢也按市場價支付了。

不過，事情爆發後，省、市人社部門及錢塘新區社會發展局立即展開調查。相關負責人介紹，七名當事人與建設公司，因租賃費用存在爭議。當天，七人討要機械設備租賃費尾款，後因用餐問題發生衝突，從而引發了「食堂用餐，要求每人支付1萬元」的說法，實際並未收取用餐費用。

毛先生稱，當天上午來到公司討要薪水，中午在公司食堂吃了一頓飯，下午老闆告訴他們吃...
毛先生稱，當天上午來到公司討要薪水，中午在公司食堂吃了一頓飯，下午老闆告訴他們吃工作餐的7個人，每人要繳納1萬元的餐費。（取材自微博）

上一則

農業「芯片」爆風險 官媒：中國種子被「卡脖子」

下一則

習近平：聚焦建軍100周年 大幅提升「國防科技」

延伸閱讀

最低時薪15元 調漲還有得等

最低時薪15元 調漲還有得等
時薪15元！羅康納去信拜登 提升全美最低工資

時薪15元！羅康納去信拜登 提升全美最低工資
洛市3日通過英雄工資 時薪至少20元

洛市3日通過英雄工資 時薪至少20元
洛市跟進南加城市3日通過英雄工資 令時薪逾20元

洛市跟進南加城市3日通過英雄工資 令時薪逾20元

熱門新聞

河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

2021-03-03 14:00
上海浦東機場。(中新社)

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

2021-03-04 01:52
一名大媽帶著「老司機資格證」橫行馬路，因逆向行駛而被警方攔下。(視頻截圖)

逆向行駛被攔下…大媽掏出秋名山老司機證 警傻了

2021-03-03 12:00
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
河南老人假扮乞丐，背著掃碼牌在街上向駕駛討錢，有網友拍下他上銀行存錢的畫面，曝光他是銀行VIP。（取材自上游新聞）

擁4房、存款20萬…河南七旬老乞丐被起底 還是銀行VIP

2021-03-06 10:00
武漢封城屆滿一周年，至今居民生活多已恢復正常，圖為春節期間的武漢街頭。Getty Images

世界OnAir／武漢人在美國 夢迴故鄉是苦是甜？

2021-03-02 16:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC新指南：疫苗完全接種者 彼此可免戴口罩聚會

CDC新指南：疫苗完全接種者 彼此可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症
南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔