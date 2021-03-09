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四川折多山「雪雕」交警找到了！ 本尊是藏族帥哥

中國新聞組／北京9日電
折多山上的「雪雕」交警白瑪木洛。（取材自成都商報）
折多山上的「雪雕」交警白瑪木洛。（取材自成都商報）

近日，一張四川甘孜州折多山上的交警「雪雕」照，在許多人的朋友圈熱傳。照片裡的交警一身白雪，抬手指揮著交通，彷彿一個「雪雕」在路邊幫助行人，讓人動容。而媒體後來挖出，這位交警其實是位24歲的藏族小伙，雪下藏著一副陽光臉孔。

成都商報報導，照片中的民警是24歲的白瑪木洛，2018年參加工作，目前在康定市公安局折多山警務站工作。白瑪木洛回憶稱，照片是同事所拍，大概拍攝於3月7日15時10分，當時自己正在執勤。自3月5日突降大雪以來，白瑪木洛和戰友們已在折多山風雪保通一線戰鬥多時，確保無車輛及人員滯留折多山過夜。

折多山上的「雪雕」交警白瑪木洛。（取材自成都商報）
折多山上的「雪雕」交警白瑪木洛。（取材自成都商報）

「這場雪算是從去年以來特別大的一場了，當時路上的積雪比較多，我忙著指揮交通，也沒有注意。」白瑪木洛說，折多山上經常下雪，有時6、7月還要下雪，除了必要的休假，他們基本上一年都在山上。這樣的場景，他經歷過太多次了。

白瑪木洛所言非虛，在甘孜州，不止是折多山有此經情景。7日在省道215線柯洛洞一線天路段，就發生重型貨車在上坡打滑，兩名派出所民警隨著車輛前行的方向，用鐵鍬鏟上防滑沙，墊入車輛驅動輪。

此外，有一名不會掛鏈條的女司機獨闖風雪路，不慎側滑溜出路面；一籌莫展之際，交警們來到她身邊，幫她掛上防滑鏈，最終安全離開了危險路段。一輛掛上防滑鏈的客運車也不敵風雪，側滑溜出路面；執勤交警找來「固定石」，把石頭墊在車輪下，發動乘客齊心協力將被困車輛推上了安全道路。

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