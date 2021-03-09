我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

貨拉拉跳車妙齡女被起底！ 生前疑從事「不正當職業」

中國新聞組／北京9日電
湖南長沙23歲的車女從貨拉拉的副駕駛座跳窗死亡。（視頻截圖）
湖南長沙23歲的車女從貨拉拉的副駕駛座跳窗死亡。（視頻截圖）

今年2月，一名23歲女孩車莎莎僱「貨拉拉」搬家，過程中因車輛偏航多次勸阻無果後，跳窗身亡。在警方介入下，司機因「過失致人死亡」被逮捕，家屬與貨拉拉公司協商賠償。不過網友對事件仍有質疑，甚至扒出車莎莎疑似從事「釣凱子」的非法事業。

網易報導，網友對車莎莎的職業抱有三點疑問，包括她號稱從事HR（人資）工作卻有超出平均的2萬元月薪（人民幣，下同，約3066美元）；此外，她擔任招聘工作，卻多次拿到銷售冠軍頭銜，且同事對於她的具體工作表示「不方便透露」，更起人疑竇。

有網友發現，車莎莎在叔叔的公司上班，該公司叫「湖南六六九互動娛樂」，旗下曾開發交友APP。而根據該公司發布的招聘公告，HR的工作是招募「聊天人員」，還特別標準「有豐富交友資源的優先考慮」。

據網友指出，該APP號稱是聊天交友軟件，實際上在尋找肥羊來花錢聊天，曾有用戶多次在應用商店投訴該APP「騙錢」。而部分捨得花錢的用戶，能得到與美女主播進一步交流的機會，比如「空降」服務，一次約500元人民幣（約76美元）。

網友懷疑，車莎莎可能從事不正當職業，涉嫌騙錢「釣凱子」；也正因如此，她才一年要搬4次家，每次都是晚上搬。外界也推測車莎莎跳窗很可能另有隱情，可能是司機拒絕修正路線並「語氣惡劣」，讓車莎莎懷疑對方被自己騙過而特意來報復，所以情急之下跳窗。

貨拉拉

上一則

央視未復播NBA 球迷照看不誤

下一則

四川折多山「雪雕」交警找到了！ 本尊是藏族帥哥

延伸閱讀

「貨拉拉」調查公布：司機為搶單偏航 女要求停車未果墜亡

「貨拉拉」調查公布：司機為搶單偏航 女要求停車未果墜亡
曾3度偏航？長沙23歲正妹坐搬家貨車 離奇跳窗身亡

曾3度偏航？長沙23歲正妹坐搬家貨車 離奇跳窗身亡
「怎麼都是霧」兒與夫跳車 妻困車內被追撞亡

「怎麼都是霧」兒與夫跳車 妻困車內被追撞亡
監委之子、大學副教授涉性侵女同志 GPS軌跡定位露餡起訴

監委之子、大學副教授涉性侵女同志 GPS軌跡定位露餡起訴

熱門新聞

河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

2021-03-03 14:00
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
上海浦東機場。(中新社)

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

2021-03-04 01:52
一名大媽帶著「老司機資格證」橫行馬路，因逆向行駛而被警方攔下。(視頻截圖)

逆向行駛被攔下…大媽掏出秋名山老司機證 警傻了

2021-03-03 12:00
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
河南老人假扮乞丐，背著掃碼牌在街上向駕駛討錢，有網友拍下他上銀行存錢的畫面，曝光他是銀行VIP。（取材自上游新聞）

擁4房、存款20萬…河南七旬老乞丐被起底 還是銀行VIP

2021-03-06 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫