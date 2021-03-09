貨拉拉跳車妙齡女被起底！ 生前疑從事「不正當職業」

湖南長沙23歲的車女從貨拉拉的副駕駛座跳窗死亡。（視頻截圖）

今年2月，一名23歲女孩車莎莎僱「貨拉拉 」搬家，過程中因車輛偏航多次勸阻無果後，跳窗身亡。在警方介入下，司機因「過失致人死亡」被逮捕，家屬與貨拉拉公司協商賠償。不過網友對事件仍有質疑，甚至扒出車莎莎疑似從事「釣凱子」的非法事業。

網易報導，網友對車莎莎的職業抱有三點疑問，包括她號稱從事HR（人資）工作卻有超出平均的2萬元月薪（人民幣，下同，約3066美元）；此外，她擔任招聘工作，卻多次拿到銷售冠軍頭銜，且同事對於她的具體工作表示「不方便透露」，更起人疑竇。

有網友發現，車莎莎在叔叔的公司上班，該公司叫「湖南六六九互動娛樂」，旗下曾開發交友APP。而根據該公司發布的招聘公告，HR的工作是招募「聊天人員」，還特別標準「有豐富交友資源的優先考慮」。

據網友指出，該APP號稱是聊天交友軟件，實際上在尋找肥羊來花錢聊天，曾有用戶多次在應用商店投訴該APP「騙錢」。而部分捨得花錢的用戶，能得到與美女主播進一步交流的機會，比如「空降」服務，一次約500元人民幣（約76美元）。

網友懷疑，車莎莎可能從事不正當職業，涉嫌騙錢「釣凱子」；也正因如此，她才一年要搬4次家，每次都是晚上搬。外界也推測車莎莎跳窗很可能另有隱情，可能是司機拒絕修正路線並「語氣惡劣」，讓車莎莎懷疑對方被自己騙過而特意來報復，所以情急之下跳窗。