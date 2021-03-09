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背30年房貸相親嚇跑姑娘 杭州青年：月供8700沒啥問題啊

中國新聞組／北京9日電
圖為一場在遊輪上舉辦的高端相親會。(中新社資料照片)
圖為一場在遊輪上舉辦的高端相親會。(中新社資料照片)

「有車有房」在相親市場上，對很多人來說是加分項目，但是，如果這房還沒到手而是正在繳貸款中的話，可能反而成為扣分原因了。近日，浙江省杭州市蕭山一小伙發帖透露相親時，對方姑娘一聽到自己月供8700（人民幣，下同，約1333.75美元）、得負債30年後，就嚇得不再連絡，讓小伙相當失落。

來源：YouTube

杭州大城小事兒微博消息，蕭山一小伙發文指出：「相親認識的姑娘挺不錯，但又覺得很無奈。我沒覺得月供8700元、30年的負債有什麼問題，沒想到還是嚇到了姑娘。」他說，雖然理解也尊重對方選擇，但還是有點失落；小伙還解釋，家裡還有多餘的小房子，賣了也能一次性結清貸款，不存在「被壓得不能呼吸」的情況。

對於此事，網友觀點分成了兩派。一部分網友表示，月供8700其實不算多，只能說兩人三觀不同，不適合也不能強求相處。而有大部分網友認為「姑娘慌是正常的」，有人就分析道：「你負債的房子是你婚前的，婚後讓人家一起還，誰會願意呀？房子是一起去買、一起負債，跟房子是你買然後一起還債，意義不一樣好嗎！」

也有人說：「在房產證加上老婆的名字就不覺得壓力了」、「主要是30年太久，這種如果在沒有感情基礎下，我覺得女的顧慮也可以理解……，與其說慌，不如說是比較理性的想法。」、「讓一個姑娘替你還婚前財產的房貸，還那麼多，人家被嚇到很正常的呀！」

貸款 微博 YouTube

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