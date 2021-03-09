廣東市場爆非法賣貓 數百隻偷來的貓塞鐵籠 有的被嚇死

上海一位女士近日發現收養的貓咪被偷走，根據貓咪身上的GPS定位，發現貓咪被運往廣東江門市一海鮮市場內。（視頻截圖）

網上消息傳出，廣東省江門市有禽畜市場販賣大量被盜貓隻，這些貓即將被宰殺。有網友表示，有數百隻貓被關在籠中，甚至「已開始陸續應激死亡」。

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綜合香港 01、澎湃新聞報導，據悉，「應激死亡」是指在變換環境後引起應激反應致死。由於貓是一種情緒非常敏感的動物，因此在發生應激反應後可能產生許多不適，例如脫毛、頻尿、尿閉、腹瀉、傳染性腹膜炎等，嚴重者會猝死 。

前往當地營救貓咪的義工表示，7日的營救工作進展得十分艱難，他指商家態度蠻橫，甚至出手打人，當地政府的處理態度一度也很消極。

該義工指，防疫 檢查人員到場後，竟拿消毒水直接噴那些貓咪，隨後表示貓咪狀況正常，沒有發現問題。而巡警和市場人員還阻攔義工離去，稱要等候相關部門處理。

義工稱，由於事件在網上影響太大，政府8日已較為重視。

據報導，廣東省江門市蓬江區委區政府8日發布通報稱，在愛貓志願者的共同協作下，相關部門已把涉事市場235隻貓轉移到臨時養護點，安排兩人全日駐點飼養貓隻，同時安排專業獸醫對貓隻進行檢查，目前總體健康狀況良好。

8日上午，一名知情人士表示，這些貓隻已被妥善安置，相關部門也正聯繫動保協會處理，「不會有生命危險，現在狀態都是安全健康的。」

報導稱，對當局說法，在當地營救貓咪的義工卻有不同意見。有義工在微博表示，政府所說的235隻是「謊言」，因為據她了解，截至8日下午1時許，義工們還在到處求籠子，因為貓貓們層層疊疊縮成一堆，每個籠子中有許多隻，根本沒有人去清點，也沒法數得清楚。

她表示，據她8日晚在現場的了解，雖然部分猫咪已暫時被轉移安置，但義工只能少量餵食。且市場內的商舖還有貓隻待營救，卻無人開門、無人協助徹查，無法獲知剩下的貓咪是否成功被轉移。

義工表示，8日下午，他們在為貓咪分籠時，貓咪四散逃跑，「都藏在樓裡了，要抓回來」，目前義工們還在商量對策。她並證實有多隻貓咪死亡，還有貓咪染上貓瘟。

報導說，有商家受訪時表示並沒有偷貓，指大部分貓都是從順德某老闆處購入，還稱有人曾見過檢疫證。對此，義工否認上述商家說法，強調「貓是偷來的」。