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「馬雲就是不想員工舒服」 阿里員工貼文吐槽996、361

中國新聞組╱香港8日電
圖為阿里巴巴北京總部。（中新社）
圖為阿里巴巴北京總部。（中新社）

阿里內網的一張貼文中，近日有員工吐槽阿里「996」、「361」、「領導PUA」，以及阿里的福報文化與組織問題。而最近拼多多的數據已經超越淘寶，在這內憂外患的時候，很多阿里員工似乎對自己公司的文化產生懷疑。

香港01引述《易簡財經》報導，阿里內網的一張貼文《致阿里》中，員工指出阿里的很多問題，包括「996」、「361」、「領導PUA」，以及阿里的福報文化與組織問題。其中寫道：「馬雲就是不想員工舒服，覺得員工舒服了公司就會不行。總是希望員工過得苦，體會自己當年創業的苦。」

「996」工作制是指一種早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天的工作時間制度；「361」則是每年考核時，30%的人拿走一半以上的獎金，並有升職加薪的機會，60%的人拿走剩下的那一小半獎金，最後剩下的10%沒獎金，不准調職加薪。

在阿里內網還有一個貼文，是號召大家願意為阿里去死的。這兩個貼文形成了鮮明的對比，一個人發文噴阿里高層，被群眾點讚，一個人發文號召大家願意為阿里去死，被高層點讚。圍繞着這兩個貼文，阿里的員工發起了一場對於企業內部管理和文化的大討論。

在知乎的評論區中發現，幾乎大部分網友的評論都對阿里的管理模式怨聲載道。

據報導，一位認證為「阿里巴巴集團員工」的網友吐槽：「不建議大家來阿里了，公司層面去年是阿里的多事之秋，拼多多的日活用戶超過淘寶，螞蟻上市失敗，本地生活餓了麼+口碑被美團按在地上摩擦，投資蘇寧易購幾百億虧一半。」

還有「螞蟻金服員工」評論道：「小公司從來沒來過的還是可以試一下，能抗住加班到半夜被PUA就行。」

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