母砸爛遊戲機逼相親 江蘇女留千字遺書跳樓亡

江蘇一名25歲女網友因父母催婚、被迫相親，最後因母親砸爛遊戲機，讓她決定跳樓輕生。圖為影視劇「三十而已」劇照。 (取材自南風窗)

江蘇一名25歲女網友死訊登上熱搜，女子留下千字遺書，表示父母近年來總是要求她相親、催婚，更將她心愛的遊戲機砸爛，絕望寫下多年來和家庭的矛盾後決定跳樓，不幸身亡。

網易報導，微博 網友離燈在微博上發表了遺書，裡面稱其因脫離不了父母掌控，被父母逼迫相親，母親對其橫加指責，還砸了她非常重要的遊戲機；女網友寫道，母親砸了遊戲機後還來問她是否知錯，不打遊戲會死嗎，不知道錯的話她爸會把所有東西都扔掉，於是在絕望下決定自殺。

女網友「離燈」的博文寫下，「一邊聽著母親的數落，一邊內心陷入糾結，為什麼自己的母親不能理解自己？」「冬天馬上就要過去了，可惜我再也看不到春天了。」

許多網友在看到微博後，雖然第一時間報警，但仍來不及阻止女子跳樓，為她報警的網友留言最新的進展：「剛才得知消息，已經走了。」

囿於父母催促不得不去相親的無奈，「離燈」的遺書引來無數網友的共鳴，「離燈」一詞更登上了熱搜。一份機構研究報告顯示，中國 去年超2.4億的單身人群中，已有相親經歷的人佔比超六成，63%的人一年相親次數不少於三次。15.8%的人則表示，只要有節假日，都會進行相親。

據報導，網友表示，離燈自殺後其母親說：「我女兒平時都很乖的，自從玩了遊戲以後就瘋魔了，現在沒想到為了遊戲連命都不要了，是遊戲害了她」，她爸媽到現在都會覺得就是遊戲害了她，不會覺得是自己剝奪了孩子的生活。