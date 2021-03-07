走路就可賺錢…雲南瘋「礦機包」 官方警告：恐涉非法傳銷

雲南多地出現不少民眾背著「包你火」或「火包包」的礦機包在街頭行走。（取材自微博）

背著特定背包、走路就可以賺錢？雲南街頭近日出現許多背著「包你火」、「火包包」礦機包在街頭行走的民眾，通過步數換取虛擬貨幣 ，再將虛擬貨幣兌換成人民幣。但官方警告，「包你火」、「火包包」存在涉嫌非法傳銷以及非法集資等違法風險，民眾需提高警惕，避免誤觸法網。

觀察者網報導，「包你火」、「火包包」是AI智能廣告礦機，背包外面嵌著一塊電子顯示屏，顯示屏上有各種廣告內容。據了解，每個「包你火」、「火包包」要價6000元，除了購買，也可以用租借方式取得，通過手機 號碼註冊使用，每天背包走路獲得積分（即虛擬貨幣），可以換取現金。

每個「包你火」、「火包包」礦機包通過手機號碼註冊使用，每個手機號碼只可註冊一個帳戶。（取材自微博）

有實際使用背包賺錢的用戶表示，一般走1000步就可以獲得價值10元的虛擬貨幣，每日的步數上限是1萬1000步。也就是一個包每天最多可賺100元。「背著它已經走了十多天了，賺了1400元的現金」。用戶表示，「這個包是真的好呀，既鍛鍊身體又可以賺錢，我們這些老年人背著它走走路就能賺錢，有的人一次性買八個，每天走兩趟，就可以賺到1000多元。」

但官方警告，「包你火」、「火包包」除了存在涉嫌非法傳銷以及非法集資等違法風險，「虛擬貨幣」本質也上是一種未經批准非法公開融資 的行為，民眾以虛擬貨幣「賺錢」，可能涉及非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資等違法犯罪活動。

網友對此表示「廣告方式不錯，合法運營也許有市場」。也有網友認為民眾花了大錢買包「賺小錢」是「付費當傻子」。