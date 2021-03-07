吃土癖！她一吃30年 她吃到腸梗阻、馬桶堵…

網絡上賣的各種土，月銷較高的達到了200多筆。（取材自北京青年報）

「窮到吃土」在網路用語中，是一句常被網友用來自嘲的話。不過在現實世界，「吃土」這種行為卻真真實實的存在；而更怪的是，有人好吃土，還有人專門賣土給人吃。專家則表示，食土癖遍及世界各地，且歷史悠久。研究表明，食土癖存在阿根廷、伊朗 、納米比亞等多個國家。

北京 青年報報導，家住陝西榆林的崔女士從3歲開始吃土，每年要吃30多斤的黃土塊，而這一吃就吃了30多年。她表示吃藥也控制不住，為了治療她曾去過幾家醫院，也下定決心戒掉吃黃土的習慣，但後來都失敗了。另一位在知乎上發文的女網友表示，自己也是「吃土一族」，就連懷孕也擋不住她吃土的渴望，吃到便祕 ，吃到腸梗阻，吃到去醫院灌腸，吃到排洩物把馬桶都堵塞了。最後為了腹中的孩子不得不狠下心來戒，「那種感覺真的生不如死」。

電商平台上商家售賣的各種土價格在10元到19元不等，一斤即可包郵。（取材自北京青年報）

有人吃，就有人賣。瀏覽電商平台發現，商家售賣的各種土價格多在10至19元不等，一斤即可包郵，月銷較高的達到了200多筆。從種類上則有黃土、白土、紅土、煙熏土、膠泥土等；從形狀上分土塊、土粉、土球、土餅、土條、土片、月餅等造型，還有五色土套餐。

一位發貨地顯示為甘肅慶陽的賣家表示，他賣的是純黃土粉，沒有任何添加，不是表層土，「深層土弄回來打碎，然後用麵粉篩篩過的，比較細膩。」也有賣家稱自家的商品「硬脆不黏、無沙、高溫殺菌」。

業者強調售賣的土都經過高溫殺菌。（取材自北京青年報）

而在評論區，則有不少買家分享自己的食用感受，大部分人建議為防止便祕不能嚥下，過過嘴癮就好。但也有人稱，喝酒後會更想吃，因烤得比較香，會忍不住嚥下。也有人表示，吃土是特別的體驗，只是感覺對口腔和食道不好，沙子傷牙，黃土就是普通土的味道，有點脆硬；煙熏黃土有燒草的煙熏味，土腥味比普通黃土重；白土球沒有味道，容易口乾等。…

專家表示，吃土是一種異食現象，它的成因很複雜，除了心理問題的類型以外，有不少是社會文化風俗迷信的影響，少量是體內缺乏微量元素。另有專家表示，土裡邊有很多對身體有害的東西，比如細菌、蟲卵，甚至一些無法吸收的東西。「土壤裡的微量元素，食物中都有，而且吃進去的土基本是無法被消化掉的。」