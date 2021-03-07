巴士站天天收外賣…是她遺願「生命最後，做想做的事」

司機們後來又收到一份外賣奶茶，這次點餐人是老人的女兒，她在訂單備註中寫道母親已經離世了。（取材自齊魯網·閃電新聞）

山東淄博一個巴士站務室，超過一星期連續收到免費的披薩、水餃等各式「神秘外賣」，點餐者都是一名78歲的老婦人，但司機一直未能找到本人，直到第10天的外賣上附了紙條：「當你們讀到這些文字的時候，我已經離開這個世界了…」，才揭曉這樁神秘的暖心故事。

香港 01報導，淄博89路公交車喬莊站務室從上月22日開始，一直收到一名老婦人下單的愛心外賣，不僅食物種類多，包括披薩、水餃、湯圓、綠豆餅、蛋炒飯、奶茶等，有時一天甚至會有六、七單。老人的心意讓司機們感到無比窩心，很想當面好好致謝，但由於不知其身份和住址，他們通過各種途徑尋找仍一直無果。

直到連續第10天，站務室收到的外賣上附了張紙條，上頭寫著：「我身體越來越差，一直在醫院看病，這是我最後一次給你們點外賣了，過幾天就要動手術了，不知道能不能挺過這一關，真的由衷地感謝你們。」

據報導，原來該名老婦人是89路公車的常客，行動不便的她每次都獲得司機幫忙攙扶上下車、提東西等幫助，讓她很感激，所以在她學會手機 點餐後便決定送司機愛心外賣。

同天的另一份外賣字條中寫著：「當你們讀到這些文字的時候，我已經離開這個世界了，在我生命的最後，我還做了自己想做的事情，沒有留下遺憾。」

隔天，司機們又收到一份外賣奶茶，這次點餐人是老人的女兒，她在訂單備註中寫道，母親前一天已經離世了，並再次感謝司機們對母親的照顧。她強調，母親臨終前不想透露自己的信息，只想默默完成遺願。