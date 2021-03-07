心疼妻子過河摔跤 他花5年砌一座20公尺石橋

趙振書夫婦造的石橋長20多米，高約6米，橋身全部由密集的石頭打造。（取材自河北青年報）

河北省石家莊市一個村莊裡有座長約20米、高約6米的石拱橋，在其他水泥板樣式的小橋中，這座石砌的橋格外顯眼。據說，這座石拱橋是一位丈夫為了給妻子的承諾親手修建的，而這對夫婦就是緊挨著石橋的那戶人家：趙振書、晏愛維夫婦。

河北青年報報導，說起造橋的初衷，晏愛維回憶，2001年的一天，他們夫妻倆各拎著一筐玉米從地裡回來，當時河溝水不多，為了抄近道，晏愛維往河溝裡扔了幾塊石頭，準備踩著過河，沒想到卻打滑摔跤，一屁股坐到了河溝裡。「他（趙振書）就在我身後，趕緊把我扶了起來，還特別正式地說了句『我給你造個橋吧』」。

晏愛維表示，當時她以為丈夫只是在說玩笑話，直到2003年的某天，趙振書開始推著車往河溝運石頭，才發現「人家是來真的了」。

趙振書每天沿著河岸走來走去，選定「好位置」後，搭建出一個拱形，再在木板上豎著砌石塊。開鑿石頭所用的鋼釬，全部是趙振書自己打造的，而他們家後面的一處山坡，就成了「採石場」。

晏愛維本想勸退趙振書，但趙振書說，「結婚多年，我也沒給你做過什麼事情，這次承諾你的，就得做到」。很快，晏愛維也加入造橋，除了照顧莊稼，兩人剩下的時間幾乎全用在了造橋上。

造橋過程中，夫婦也少不了別人的議論，「別人都當笑話看了，都覺得幹個兩三天就停了」，晏愛維說，沒想到這一幹就是五年。五年來，他們共拉了兩萬多塊石頭，2008年冬天，石橋終於建成，趙振書夫婦上田務農不再需要繞道，也方便村民們出行。

據報導，縣裡得知消息後，在石橋上裝了護欄，對橋面也進行了平整。為表彰趙振書夫婦二人並紀念這座石橋，村支書王俊國表示，趙振書夫婦居住的胡同已正式定名為「石橋胡同」。