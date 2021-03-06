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安徽老婦獲贈取暖器 抱怨500元電費開罵志願者

中國新聞組／北京6日電
老太太說購買取暖器不是她的本意。（視頻截圖）
老太太說購買取暖器不是她的本意。（視頻截圖）

安徽亳州有位年近七旬的孤寡老太太，因為冬天寒冷難捱向志願者求助。志願者為她籌款買了取暖器後，老人卻因為電費過高反過來責怪志願者，並要求退貨兌錢。這行為讓網友看傻了：好人難當，批評老人「想錢想瞎了心了」。

來源:YouTube

北晚新視覺報導，這名年近七旬的孤寡老人住在星園街道樂行佳苑小區，每月靠1000元左右的五保金生活。

今年冬天老人向鄰居張先生的面哭訴天氣太冷，為了幫老人解決取暖的問題，張先生便在網上募集近700元的善款，徵得同意後為其購買了取暖器。

2月初，張先生遇到了這位老太太，不明就裡的被老太太罵了一頓。原來老人是因為取暖器的電費太貴而心生不滿，老人說兩個月花了500多塊電費，要求張先生負責。

無論張先生如何跟老人解釋，老人就是揪住電費不放，見到他一次就罵一次。老人說，取暖器費電，購買取暖器不是自己本意，要求退貨兌錢。

事件曝光後，網友覺得老人的行為太誇張，留言道「退貨就好了，兌什麼錢？」、「說得跟自己出錢買了一樣」、「電表可能有問題」、「冷的時候用，暖了就喊退」。也有網友指責志願者送的東西不周到，每個月多200元電費給老人造成了負擔。

對此，張先生非常無奈，只能躲著老人。

老太太說購買取暖器不是她的本意。（視頻截圖）
老太太說購買取暖器不是她的本意。（視頻截圖）
志願者說老太太罵得很難聽。（視頻截圖）
志願者說老太太罵得很難聽。（視頻截圖）

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