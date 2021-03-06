夫妻為想當「古代富貴人家」 拐2農村娃下跪請安伺候全家

夫妻為了想當「古代富貴人家」，騙來貧困兒童伺候全家。圖為電擊項圈示意圖。（取材自觀察者網）

江蘇省淮安一對夫妻為享受「古代富貴人家」的感覺，2019年6月騙來兩個農村孩子伺候全家，還要他們下跪喊「少爺」、「少奶奶」，奴役長達7天，被揭發後，夫妻被以犯拐騙兒童罪，分別判處3年及4年。

綜合媒體報導，江蘇淮安的李某、孫某夫妻二人突發奇想，想找個人來伺候自己，享受一下「古代富貴人家」的感覺，於是在資助困難兒童群裡，以資助為名，在監護人不知情的情況下將兩個未滿14歲的童童（化名）、小明（化名）帶往北京 。

報導說，李某及孫某要求兩個孩子跪下喊自己為「少爺」、「少奶奶」，下跪給二人脫鞋、洗腳、捏腳、按摩；另外要稱自己的兒子為「小少爺」，還要在為「小少爺」睡覺時給他搧風。為使兩名農村孩子繼續留在北京，李某讓兩名孩子騙自己的父母說在淮安市區打工，過段時間就回家。李某與孫某商量後決定製作假的通緝 令，並嚇唬孩子一回去就會被通緝。

被騙的兩個孩子的家長懷疑二人被拐騙，於是向公安 機關報案。次日，李某、孫某趕忙駕車將兩個孩子送至盱眙汽車客運站，然後返程回家。

經公安機關電話聯繫，李某和孫某先後投案。公安民警對李某手機淘寶訂單檢查，發現其購買了「電擊項圈」、「全包頭套」、「金剛之域—束縛八件套」商品。

李某拐騙兩名兒童脫離監護人時間長達七天，且期間對兩名孩子有奴役行為，公訴機關指控李某、孫某犯拐騙兒童罪。淮安市盱眙縣人民法院判決李某犯拐騙兒童罪，判處有期徒刑四年，孫某因犯拐騙兒童罪，判處有期徒刑三年。

李某和孫某不服提出上訴，經二審駁回上訴，維持原判。

李某和孫某的惡劣行徑，激起了廣大網民的怒火，「鼠輩窮極齷齪之能事」、「去牢裡當少奶奶吧」、「大清不是亡了嗎」。還有網民表示：「拐騙兒童才判有期徒刑三四年，未免太輕了。」