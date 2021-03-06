倒打！D&G罵「中國是屎」 反告揭發者誹謗求償480萬美元

揭發歧視事件的兩名自媒體者Tony Liu和Lindsey Schuyler，被D&G控告誹謗，並求償400萬歐元。(取材自環球時報)

兩年前，義大利 品牌D&G（Dolce&Gabbana，杜嘉班納）因為一支涉嫌歧視 亞裔的廣告，創始人之一的Stefano Gabbana辱罵中國 是「屎一樣的國家」，導致該品牌在中國形象崩塌；兩年後，該事件還在繼續延燒，兩位爆料歧視事件的自媒體者Tony Liu和Lindsey Schuyler被D&G控告誹謗，並求償400萬歐元(約3100萬人民幣，480萬美元)。

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環球時報引述時尚網站Fashionista報導，2019年初，D&G就將曝光該品牌「歧視」的義大利自媒體帳號Diet Prada告上義大利法院。此前Diet Prada一直保持沉默，直至本周才將此案公開，並決定反擊。

Fashionista報導，Diet Prada成立於2014年，經常曝光時尚圈內幕，而被視為時尚圈的「監督者」。D&G控告Diet Prada帳號兩名所有者Tony Liu和Lindsey Schuyler誹謗，發布許多D&G負面消息，並要求兩人賠償D&G 300萬歐元，同時單獨賠償罵中國是「屎」的Stefano Gabbana 100萬歐元。

被告的Lindsey Schuyler說，當年曝光D&G惡行的原因除了歧視，還包括那支廣告有侮辱女性內容。Diet Prada透露，D&G之所以索賠這麼多錢，是因為D&G認為2018年那起事件給公司造成的損失並不是D&G自己的錯，而是Diet Prada曝光所害的。

為Diet Prada辯護的律師還提到一點，不論是D&G品牌兩名創始人所居住的美國，或是當年事件漩渦中心的中國，都比義大利更適合提起訴訟，但D&G卻選擇義大利，或許是因為D&G認為「家鄉」的法庭可能會偏向己方。

關於那支歧視廣告，原是D&G為將在上海舉行的時裝活動所拍攝的宣傳廣告，內容涉嫌歧視中國筷子文化，還暗藏著侮辱亞洲男性生殖器官短小。一位亞裔模特當時在Instagram上直接發私信質問Stefano Gabbana，他被問得老羞成怒，失控罵出「中國是個屎一般的國家」，該段話被截圖發給Diet Prada，進而曝光。