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仿香奈兒、YSL…閩破獲製假化妝品窩點 就在馬桶邊加工

中國新聞組／北京6日電
福建泉州南安警方近日破獲、查封一起製假化妝品窩點。(取材自海絲商報)
福建泉州南安警方近日破獲、查封一起製假化妝品窩點。(取材自海絲商報)

福建泉州南安警方近日破獲、查封一起製假化妝品窩點，據報導，此窩點藏身於一處民房二樓，當執法人員入內後，屋內的景象和氣味讓人難受。只見成本不到2元（人民幣，下同）的「名牌」口紅內外包裝材料成箱堆放，古法唇膏的原料堆放在馬桶邊上。

海絲商報報導，該處窩點有四個房間，屋內大廳堆滿紙箱，最上層一個打開的紙箱裡，裝滿「紀梵希」口紅的內外包裝材料。執法人員在現場清點出七種「大牌」口紅的內外包裝材料，品牌涉及「蘭蔻」、「阿瑪尼」、「TF」、「紀梵希」、「香奈兒」、「Mac」、「YSL」等。

在另外兩個房間內，則為一些古法唇膏、固體香水、胭脂製作車間。車間內堆放了不少紙箱、泡沫和小瓷瓶，簡易的加工台上放著一些油脂、色粉、蜂蠟、香精等，工作台髒亂不堪。而製作的設備僅是一台沾滿色粉和油脂的電磁爐。

令人作嘔的是，這些將被塗到消費者身上甚至是唇上的香水、唇膏的原材料，竟然還有一些是被堆放在馬桶邊，有些原材料的包裝盒還被打開，包裝盒也無任何產品標誌。

南安市市場監督管理局梅山所執法人員表示，他們接到群眾舉報後，1日找到該窩點，現場截下三大麻袋500多個待發快遞，這些快遞盒裡裝的就是所謂的古法唇膏、固體香水、胭脂以及大牌口紅內外包裝材料。當事人佘某（男，廣東人）無法提供涉及品牌化妝品包裝材料的經營註冊公司的相關委託授權材料。

據佘某交代，這些假冒的大牌口紅內外包裝材料是他通過網上搜索找到的，一套內外包裝材料成本不到2元，他再將這些內外包裝材料上架到自己的網店，一套加價0.5元左右，轉手銷售賺差價。

而他製作的唇膏、固體香水、胭脂，也是網上找到材料和教程自行加工，做法就是將油脂、色粉、蜂蠟、香精通過加熱的方式混合在一起。

報導指出，在佘某的網店看到，這些違法製假的唇膏、固體香水、胭脂銷售量達10萬+，售價都低於10元，最低的才2.6元。一些「爆款」產品顯示已賣3.5萬件。

這些將被塗到消費者身上甚至是唇上的香水、唇膏的原材料，竟然還有一些是被堆放在馬桶...
這些將被塗到消費者身上甚至是唇上的香水、唇膏的原材料，竟然還有一些是被堆放在馬桶邊。(取材自海絲商報)
這些所謂的古法唇膏、固體香水、胭脂裝在小瓷瓶裡，外包裝無任何標誌。(取材自海絲商...
這些所謂的古法唇膏、固體香水、胭脂裝在小瓷瓶裡，外包裝無任何標誌。(取材自海絲商報)
福建泉州南安警方近日破獲、查封一起製假化妝品窩點。(取材自海絲商報)
福建泉州南安警方近日破獲、查封一起製假化妝品窩點。(取材自海絲商報)

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