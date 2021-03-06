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號召孩子們捐壓歲錢 河南林州挨批「割韭菜」不分大小

中國新聞組╱綜合報導
少先隊員排隊捐款。（取材自微博）
少先隊員排隊捐款。（取材自微博）

河南省林州當局看準孩子們在春節期間都有可觀的紅包進帳，要求孩子向原本出錢助學的教體局部門捐出「壓歲錢」；此事引起民眾不滿和議論，痛批當局「割韭菜」不分大小，竟然連小孩也不放過。

自由亞洲電台報導，林州市慈善總會和教育體育局日前下發文件，要求全市中小學和幼稚園發起「捐贈壓歲錢、奉獻一片愛」的慈善活動，要求各學校要遊說學生家長，配合地方當局完成這個政治任務。

當地小學一位老師證實，當局的確有要求學生捐出壓歲錢，但他稱不是強迫捐贈，學校也沒有設立捐獻門檻。「自願的，沒有就可以不捐嘛。一塊錢也行，五毛錢也行。」

據報導，家長朱先生表示，民眾對這個募捐活動大多不滿，首先是發起募捐的慈善總會名聲不佳，甚至連工作人員的工資都難以兌現；另外，由於疫情影響，許多家長經濟壓力也不小，很多企業發工資都有困難了。

活動已停止 官方道歉

消息也在網路上引起熱烈討論，許多人認為，學生資助管理中心原本是應該出錢助學的部門，資助學生的資源應該來自財政撥款，沒想到竟變成反過來向學生「割韭菜」的機構。

報導指出，林州市慈善總會接線人員稱不便透露捐贈情況，慈善總會只是提供帳號，具體問題諮詢林州市教體局。由於引起大力反彈，林州市教育體育局聯合慈善總會隨後發布聲明，表示該活動未經嚴格審批，內容不妥，決定停止。林州市教育體育局也公開向社會道歉。

林州市橫水鎮中心小學官微發布活動信息。(取材自大白新聞)
林州市橫水鎮中心小學官微發布活動信息。(取材自大白新聞)

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