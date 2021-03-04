長沙最牛車牌…「湘A88888」被懸賞 網搜車主身分

湖南省長沙市開福區人民法院發布消息，要求廣大網民協助追緝圖中這輛車牌號為「湘A 88888」的法拉利車輛行蹤。（取材自三湘都市報）

湖南省長沙市開福區人民法院日前發布一則消息，懸賞5000元（人民幣，下同，約773美元）尋找車牌號為「湘A 88888」的法拉利車輛行蹤。由於獨特的車牌及豪車特徵，引發了網友熱議，大家紛紛關心，這輛車為何會被懸賞？該車車主是誰，又因何被強制執行？

封面新聞報導，湖南省高級人民法院表示，號召全城尋找一輛車牌號為「湘A88888」的白色法拉利敞篷版4497CC小型轎車，如果能夠提供車輛線索，可與開福區人民法院執行局聯繫，申請執行人將支付賞金5000元。

「尋車」啟事一公布，尤其是這個「湘A88888」的車牌立刻被網友封為「長沙最牛車牌」。據了解，這塊車牌在當地頗有名氣，且幾易其主。而車主周某曾是長沙一家傳媒公司的實際控制人。周某的名字，在幾年前常常與一款名為「星卡」的預付卡綁定在一起，且周某也因涉嫌信用卡詐騙 、對非國家工作人員行賄、騙取貸款 、挪用資金、非法拘禁等罪名，被多個法院列為失信被執行人。

關於懸賞的理由，開福區人民法院介紹，2013年7月，車主周某向銀行貸款320萬元（約49萬美元），期限36個月。2015年11月起，周某未按時償還貸款及利息。2016年11月，法院判決周某向銀行支付借款本金、逾期利息共計93萬餘元，由於未履行，銀行向法院要求強制執行。

由於該車輛上定位裝置已被私自拆除，法院也採取了一些布控措施，但一直未找到該車輛。