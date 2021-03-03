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「不再覺得這裡安全」 華師在英遭圍毆 臉部嚴重受傷

中國新聞組╱北京4日電
中國籍講師王鵬在英國街頭遭襲擊。(取材自人民日報海外網)
中國籍講師王鵬在英國街頭遭襲擊。(取材自人民日報海外網)

先前在街頭遭遇種族主義者襲擊後，英國南安普頓大學金融管理系的中國籍講師王鵬受訪時表示，「不再覺得這裡安全」，想回中國。

據英國回聲報報導，2月23日下午，王鵬在南安普頓市沃斯珀路上慢跑時遭到四名男子襲擊。王鵬回憶，四名襲擊者一開始是坐在車上辱罵他，包括「中國病毒」「滾回中國」等語句。隨後四名襲擊者下車，並將王鵬撲倒在地，拳打腳踢一番後才離開。

被路人發現後，王鵬被送往南安普頓大學附屬醫院，肩部及臉部受傷。

南安普頓警方當天下午4時接到報案，隨後展開調查。據報導，警方逮捕2月27日了一名涉案的23歲男子，其餘人員仍在搜捕中。南安普頓警察局總督察瑞奇·丹達說：「任何因無知、偏見或仇恨而犯下的罪行都是不可接受的，我們也不會容忍。」

王鵬現年37歲，2014年移居英國，並在南安普頓大學任教。他回想起事發時的狀況，「我不再覺得這裡安全，這種充滿仇恨和歧視的環境，甚至讓我想回中國。」王鵬還說，現在帶著兩歲大的兒子外出，只敢帶他去人多的地方玩耍。

對於王鵬的經歷，其任職的南安普頓大學表示，這是一次「令人震驚的無端襲擊」，他們會持續關注警方的調查進展，並為王鵬提供協助。

中國 英國 警察

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