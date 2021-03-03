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你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

中國新聞組╱北京3日電
河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）
河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

河北青年小邸相親當天與女方在車內發生關係，之後拒絕婚介所索償挨告，他被以強姦罪判刑三年；小邸日前出獄並提出申訴，他強調：「我沒有強迫對方，服刑期間雖然有減刑機會，但我不會以認罪換減刑，相信法律會還我清白。」

影音來源：YouTube

華商報報導，小邸遭指控在2018年2月22日與王英通過婚介所相識並共進晚餐，隨後駕車載王英到偏僻處意圖發生性關係，在王英明確拒絕後，使用按手、壓身體等手段，霸王硬上弓。

報導指出，小邸表示，他透過婚介所王姓老闆認識王英，初次見面時，曾聽到王英叫王男「舅舅」；當天晚上與王英吃飯，英稱她和王某沒有親戚關係，「舅舅」只是一種稱呼。後來他聽朋友說，王某曾因盜竊、強姦被判過刑（中國裁判文書網證實這一說法）。

小邸說，由於兩人聊得很投機，在車上發生性關係；報導稱，當小邸回到家就接獲王男電話，追問是否與王英發生性關係，要求拿5萬元補償王英；由於小邸不斷強調沒有強姦王英，也拿不出5萬元，王男改口說「拿3萬也行」。

次日，王英打電話給小邸，要求中午12點前拿2萬元解決此事，小邸問「花2萬元就沒事了嗎」，王英說沒這麼簡單。據報導，王男後來帶一男一女到小邸家，還威脅小邸若不拿3萬元補償就報警。

王男離開後就打電話給小邸聲稱已經報警，當晚，一名自稱李姓男子又聯繫小邸家人，小邸家人前前後後又給了王男萬餘元。報導稱，當時小邸以為沒事了，2018年2018年3月1日當地警方以小邸涉嫌強姦為由，將他刑事拘留，10多天後，他被逮捕了。

小邸表示，現在一心只想將申訴的事情處理好， 另外，入獄前他是一名合格的消防隊員，他還想成為一名消防隊員。

中國

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