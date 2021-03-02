我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

化敵為友增供應量！默克藥廠將幫對手嬌生生產疫苗

拜登修理俄羅斯 為納瓦尼案制裁7名高官

白鹿倉景區大碗麵「只裝4根」 賣15元挨轟宰客！

中國新聞組／北京2日電
網友在西安白鹿原白鹿倉景區麵店吃大碗麵，卻只有四根麵條。（視頻截圖）
網友在西安白鹿原白鹿倉景區麵店吃大碗麵，卻只有四根麵條。（視頻截圖）

風景區內物價高昂引人非議的事情，再添一樁。日前有網友發視頻爆料，稱西安白鹿原白鹿倉景區的麵，「15塊錢人民幣（約2.3美元）只有4根麵條。感覺這就是哄人的。」批評麵條分量很小，剛好只能蓋住碗底。景區官方微博隨後發布致歉文章，並要求業者停業整頓。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，網友視頻拍出在景區點的大碗麵，只見大瓷碗中盛放的麵不足一半，上面撒著些調料，網友一邊拌麵一邊說：「看這碗美得很，裡頭沒貨，這也太坑人了吧！」視頻引發網友熱議，有人認為是在「宰客」，影響當地的形象。

針對該事件，白鹿原白鹿倉景區官方微博發布致歉和處理公告稱，在關注到影片內容後，景區第一時間調查影片反映的情況，確定該商店的確存在「大碗麵分量不足」違規經營行為。 「在此我們向廣大遊客誠摯致歉！」公告稱，景區已責成涉事商店停業整頓。

另據紅星新聞報導，景區調查組抽查每根麵的重量，「麵是手工製作，每根麵的重量不是很均勻，抽查下來分量最少的麵是58克，分量最多的麵是63克，每根麵條平均重量60克（俗稱「一兩二」），一碗麵4根的話基本超過4兩，已經接近5兩了，對於一個成人來說這個分量是夠了。」

也有網友給出好評，稱麵上去少是因為碗超級大：「雖然只有四根麵，也讓人吃半天，三個...
也有網友給出好評，稱麵上去少是因為碗超級大：「雖然只有四根麵，也讓人吃半天，三個人分了兩碗也吃得飽飽的。」2020年12月有遊客曬出實景圖，麵碗很大，目測比遊客的頭部還大。（取材自瀟湘晨報）

景區分析麵條偏少的原因，一是可能當時遊客較多，廚師將很多麵條一起下鍋，導致每碗分量不均；二是可能部分遊客食量比較小，吃不完四根，只要了兩、三根。

景區也建議商戶將價格調至每碗12元，每碗4根麵條且保證每根麵條重量不低於60克，如果顧客覺得分量不夠，可以按每根麵條2元的價格加量。

微博 人民幣 美元

上一則

疫情下中國100萬家小店倒閉 主要集中在東部沿海

下一則

中國「海警法」上路 釣魚台火藥味漸濃

延伸閱讀

4根麵條賣2.3美元 西安景區餐廳遭停業整頓

4根麵條賣2.3美元 西安景區餐廳遭停業整頓
煮麵條何時下鍋最讚？ 老饕教3撇步：不黏鍋又Q彈

煮麵條何時下鍋最讚？ 老饕教3撇步：不黏鍋又Q彈
非裔歷史月、農曆新年線上慶祝活動

非裔歷史月、農曆新年線上慶祝活動
金山灣景區SF MARKET 高容量疫苗接種中心開幕

金山灣景區SF MARKET 高容量疫苗接種中心開幕

熱門新聞

吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

2021-02-26 14:00
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
廢品回收員張泉。(取材自紅星新聞)

90後海歸碩士 辭掉金融分析員幹「收廢員」 月入5萬

2021-02-24 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業
美議員提決議案籲廢除一中政策 美台正式建交

美議員提決議案籲廢除一中政策 美台正式建交
華郵：許多失業民眾到報稅季節才驚覺失業津貼要繳稅

華郵：許多失業民眾到報稅季節才驚覺失業津貼要繳稅