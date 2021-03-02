白鹿倉景區大碗麵「只裝4根」 賣15元挨轟宰客！

網友在西安白鹿原白鹿倉景區麵店吃大碗麵，卻只有四根麵條。（視頻截圖）

風景區內物價高昂引人非議的事情，再添一樁。日前有網友發視頻爆料，稱西安白鹿原白鹿倉景區的麵，「15塊錢人民幣 （約2.3美元 ）只有4根麵條。感覺這就是哄人的。」批評麵條分量很小，剛好只能蓋住碗底。景區官方微博 隨後發布致歉文章，並要求業者停業整頓。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，網友視頻拍出在景區點的大碗麵，只見大瓷碗中盛放的麵不足一半，上面撒著些調料，網友一邊拌麵一邊說：「看這碗美得很，裡頭沒貨，這也太坑人了吧！」視頻引發網友熱議，有人認為是在「宰客」，影響當地的形象。

針對該事件，白鹿原白鹿倉景區官方微博發布致歉和處理公告稱，在關注到影片內容後，景區第一時間調查影片反映的情況，確定該商店的確存在「大碗麵分量不足」違規經營行為。 「在此我們向廣大遊客誠摯致歉！」公告稱，景區已責成涉事商店停業整頓。

另據紅星新聞報導，景區調查組抽查每根麵的重量，「麵是手工製作，每根麵的重量不是很均勻，抽查下來分量最少的麵是58克，分量最多的麵是63克，每根麵條平均重量60克（俗稱「一兩二」），一碗麵4根的話基本超過4兩，已經接近5兩了，對於一個成人來說這個分量是夠了。」

也有網友給出好評，稱麵上去少是因為碗超級大：「雖然只有四根麵，也讓人吃半天，三個人分了兩碗也吃得飽飽的。」2020年12月有遊客曬出實景圖，麵碗很大，目測比遊客的頭部還大。（取材自瀟湘晨報）

景區分析麵條偏少的原因，一是可能當時遊客較多，廚師將很多麵條一起下鍋，導致每碗分量不均；二是可能部分遊客食量比較小，吃不完四根，只要了兩、三根。

景區也建議商戶將價格調至每碗12元，每碗4根麵條且保證每根麵條重量不低於60克，如果顧客覺得分量不夠，可以按每根麵條2元的價格加量。