白鹿倉景區大碗麵「只裝4根」 賣15元挨轟宰客！
風景區內物價高昂引人非議的事情，再添一樁。日前有網友發視頻爆料，稱西安白鹿原白鹿倉景區的麵，「15塊錢人民幣（約2.3美元）只有4根麵條。感覺這就是哄人的。」批評麵條分量很小，剛好只能蓋住碗底。景區官方微博隨後發布致歉文章，並要求業者停業整頓。
來源：YouTube
澎湃新聞報導，網友視頻拍出在景區點的大碗麵，只見大瓷碗中盛放的麵不足一半，上面撒著些調料，網友一邊拌麵一邊說：「看這碗美得很，裡頭沒貨，這也太坑人了吧！」視頻引發網友熱議，有人認為是在「宰客」，影響當地的形象。
針對該事件，白鹿原白鹿倉景區官方微博發布致歉和處理公告稱，在關注到影片內容後，景區第一時間調查影片反映的情況，確定該商店的確存在「大碗麵分量不足」違規經營行為。 「在此我們向廣大遊客誠摯致歉！」公告稱，景區已責成涉事商店停業整頓。
另據紅星新聞報導，景區調查組抽查每根麵的重量，「麵是手工製作，每根麵的重量不是很均勻，抽查下來分量最少的麵是58克，分量最多的麵是63克，每根麵條平均重量60克（俗稱「一兩二」），一碗麵4根的話基本超過4兩，已經接近5兩了，對於一個成人來說這個分量是夠了。」
景區分析麵條偏少的原因，一是可能當時遊客較多，廚師將很多麵條一起下鍋，導致每碗分量不均；二是可能部分遊客食量比較小，吃不完四根，只要了兩、三根。
景區也建議商戶將價格調至每碗12元，每碗4根麵條且保證每根麵條重量不低於60克，如果顧客覺得分量不夠，可以按每根麵條2元的價格加量。
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