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女兒求找真相！江蘇水泥廠工人絞傷 遺體被塞進後車廂

中國新聞組╱綜合報導
江蘇一間水泥廠的工人工傷死亡後，竟被塞進汽車後備箱。(取材自封面新聞)
江蘇一間水泥廠的工人工傷死亡後，竟被塞進汽車後備箱。(取材自封面新聞)

59歲的王爭是江蘇省溧陽市一間水泥公司的工人，在2020年最後一天他疑似被堆料機絞傷，事發後，他的遺體竟被人用膠布包裹塞進汽車後備箱，準備送去殯儀館。這讓家屬無法接受，到底王爭因何死亡？水泥廠又為何要隱瞞信息？

封面新聞報導，王爭的大女兒王雪日前在微博發文稱，父親工作的水泥廠瞞報真實死因，並且在家屬毫不知情的情況下，準備自行處理死者的遺體，消息一出立刻在網上掀起討論。

據報導，王爭在金峰水泥廠工作快要14年；王雪說父親的工作一直「很神秘」，具體做什麼她不了解，但她記得父親每天都準時上下班，「如果有加班，他會給我們打電話。」

2020年12月31日下班時間已過，王雪一直沒見到父親，她撥打王爭電話也一直無法接通。到了當晚9時左右，王爭手機從無法接通變成關機，「我感覺不對，估計是出事了。」王雪說。

隨後，王雪致電父親的同事及金峰水泥廠負責人之一張某華，連打幾個電話後，張某華說其父親在醫院。在對方支支吾吾的回答中，王雪覺察語氣不對，她和母親立即趕往溧陽市人民醫院，但醫院卻告訴她，沒有其父親的就診和入院紀錄。

後來張某華到了，才說「人在汽車後備箱」。王雪提供的圖片顯示，在一輛黑色轎車後備箱內，死者遺體被彩條膠布捆綁，腳趾外露，腹部明顯瘀傷；「已經沒了呼吸，人死了我們卻不知道，而現在遺體還被人塞進後備箱，太過分了！」

報導提到，今年1月8日，溧陽市公安局出具一份報告，指王爭在新金峰水泥廠立磨車間工作時，被堆料機絞傷，後送醫不治身亡；隔天又發布一份鑑定書，顯示王爭是鈍性外力擠壓胸腹部及部分肢體致創傷性、失血性休克死亡。

對於這兩份調查結果，王雪及其家屬並不認可，「情況說明上說我父親經過搶救無效死亡，但是我父親已經死亡10個小時。為什麼金峰水泥廠不及時通知我們？」王雪認為，父親完全沒有經過救治，如果救治，遺體也不會被放在後備箱內。

王雪說，從1月份至今，她確實有過一段「沉默」期，她清空自己所發的微博內容，但從來沒有放棄過對父親死因的調查申請。如今她們確實已拿到相應賠償金，「但那不是賠償金，而是我父親的商業保險、工傷意外險、安全責任險等部分應該得的。」

汽車 微博 公安

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