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上市投顧詐4億美元 老董等147人被逮 員工：就是騙傻客戶錢

中國新聞組／北京1日電
華訊投資先多家網絡平台投放「荐股名師」的廣告，以免費領取「金股」的噱頭吸引股民關注。（取材自中國基金報）
華訊投資先多家網絡平台投放「荐股名師」的廣告，以免費領取「金股」的噱頭吸引股民關注。（取材自中國基金報）

股民圈刷屏了！廣東深圳公安出手，一家新三板上市公司，遭警方突查，董事長在內12名高管被捕。

中國基金報報導，深圳龍崗警方28日發布消息稱，龍崗警方聯合福田警方共800餘警力近日突擊查處大連華訊投資股份有限公司，對147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假廣告罪採取刑事強制措施，其中包括董事長在內的12名公司高管被逮捕。據初步統計，大連華訊公司涉案金額高達27億元（人民幣，下同，約4.19億美元），投資受損人遍布各地。

據報導，華訊投資成立於2000年，是國內較早取得投顧牌照的公司之一，2015年開始在深圳運營，同年在新三板掛牌上市。企業財報顯示，華訊投資2020年上半年的投資顧問業務收入高達1.69億元。

去年3月，股民王女士在瀏覽網頁時看到「大連華訊投資」公司的廣告，聲稱可以免費贈送三支「金股」。王女士關注後，被業務員拉進了該公司的一個荐股群。群內每天都有「名師」推薦優質股票，還會推送「名師」點評股市行情的視頻直播鏈接。

眼見群友盈利，再加上業務員信誓旦旦的承諾，只要繳納服務費，公司開發的炒股軟件「華訊股票App」就會幫助其利用大數據選股，1個月就可以賺到投資本金1至3倍的利潤。於是王女士付款2萬8000元購買了「華訊股票App」的VIP會員。

剛交了錢，王女士就被移出了荐股群，理由是將提供「一對一的服務」。之後幾周，王女士跟著「華訊股票」App的推薦買入賣出，卻並未出現「連續暴漲」的情形，而是一買就虧、陰跌不斷、深度套牢。

王女士聯繫公司討要說法未果，便向龍崗警方報警，並聲稱要去證監會投訴。隨即，公司便有人員聯繫王女士，為她辦理了退款。但按照公司要求，需要王女士刪除所有與業務員的聊天記錄，並向警方撤案。

據調查，荐股群內除了被新拉進的股民，大部分群友都是公司業務員扮演的會員，專門負責在群內發送PS過的盈利截圖或者轉帳單，吹噓公司實力強，推薦的股票收益好。

據辦案民警介紹，檢查業務員的聊天記錄發現，一邊是客戶令人心酸的信息：「手裡股票還沒解套，跟著你們一周雪上加霜」、「大盤形勢這麼好，又有專業人士指導股票還買虧了，這就更鬱悶了」；另一邊是員工在公司一個名為「億萬富翁」的內部交流群裡「你們幾個先討論一下怎麼騙客戶錢」。

警方在深圳某寫字樓的收網現場。（取材自中國基金報）
警方在深圳某寫字樓的收網現場。（取材自中國基金報）
王女士默默觀察了一段時間，發現推薦的股票有一些確實會暴漲，群裡的其他客戶也經常發...
王女士默默觀察了一段時間，發現推薦的股票有一些確實會暴漲，群裡的其他客戶也經常發出一些賺了錢的圖片。（取材自中國基金報）

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