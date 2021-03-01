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少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

中國新聞組／北京1日電
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

河南鄭州某路口，一名老婦日前騎車摔倒在地，一名騎車的少年將老人扶起，結果反被索賠5000元（人民幣，下同，約777.2美元）。老人認為，少年雖然沒撞到她，但她摔倒是因為避讓對方，所以少年也有連帶責任，因此拒還對方墊付的5000醫藥費。少年的家長認為，當時老人是逆行，根本不是拐彎的地方。

北晚新視覺報導，記者實地查看一番，並諮詢交警部門，這個地方有小環島，左轉的非機動車應該靠小環島右側行駛，而老人是按左行駛的，這起事故老人應該承擔主要責任。交警部門表示，雙方當事人都沒有報警，導致案件相對更複雜，需要十個工作日做出責任認定書。

來源：YouTube

據報導，當事人小王拿到了交警部門出具的責任認定書，交警部門認為，小王不承擔此次事故責任。小王總算是鬆了一口氣，說了一句「正義來了！」不過摔倒的老人嚴大媽並不認可這個結果，表示非常氣憤，捂著臉拒絕看交通事故認定書，還推了記者一把。

嚴大媽明確表示，就算法院打官司，她也不會還錢，她還得要求索賠。之前退4000塊錢都是多餘的，剩下的1000多塊錢堅決不退。如果小孩沒有一點責任，不會領著她到醫院看。小孩不是好心，小孩家長有關係。記者對嚴大媽說：「做人應該講道理，你摔倒了，別人把你扶到醫院，並墊付了醫藥費，應該把錢退給別人。」

嚴大媽說，她沒有違反交通規則，自己良心過得去，沒有壞良心。儘管記者苦口婆心的勸說，嚴大媽固執的稱小王有連帶責任，如果不是小王，她不會摔倒。

來源：YouTube

最後老人願意退還小王1000塊錢，民警也到現場見證。可這個時候老人的姊姊和姊夫來到現場將民警連推帶搡推出門外，然後反鎖了房門。不管和民警怎麼勸說，都沒有任何作用，堅決不再商量。

網民聞訊表示：「不能讓壞人綁架好人，樹立良好的社會風氣，執法部門應該堅持原則。」「少年膽子真大，老太太是誰都能扶的嗎？」「世界上沒好人，不是你撞的，為什麼要去扶？」「扶了還送去醫院。墊付醫藥費你信嗎？肯定有前因後果。」「如果做好事損失了，我會據理力爭，還是要鼓勵做善事。」

被扶老人。（視頻截圖）
被扶老人。（視頻截圖）
小王的家長認為，當時老人是逆行，且根本不是拐彎的地方。（視頻截圖）
小王的家長認為，當時老人是逆行，且根本不是拐彎的地方。（視頻截圖）
被扶老人。（視頻截圖）
被扶老人。（視頻截圖）
事發路口。（視頻截圖）
事發路口。（視頻截圖）
小田講述事發經過。（視頻截圖）
小田講述事發經過。（視頻截圖）
小王家長。（視頻截圖）
小王家長。（視頻截圖）
小王描述的摔倒位置與路口交匯處相距約20米。（視頻截圖）
小王描述的摔倒位置與路口交匯處相距約20米。（視頻截圖）

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