奇恥大辱！武漢男遭前女友詐財「幫她養現男友」

小怡發來從網上搜索的生活照。（取材自鳳凰網）

網路騙財騙感情不是件新鮮事，但是武漢 小伙子小吳案例不同以往。22歲的小吳去年12月在微信 認識女子「小怡」，期間數次在對方要求下發紅包、匯錢幫助她的生活，沒想到，事後才發現這一切都是小吳前女友的詐騙 手法，目的是攢錢養她的「現男友」。

楚天都市報報導，去年12月小吳在微信認識女子「小怡」，自稱被他的快手短視頻吸引，並將自己的照片發給了小吳，想交個朋友。之後雙方迅速熟稔，小怡也親暱地稱小吳為「寶貝」。

聊了幾天後，小怡開始頻繁透露生活瑣事，以沒錢買學習資料、想喝奶茶、買情侶裝、看病等各種理由讓小吳支援。小怡還說到武漢找小吳，但小吳轉過車費後，小怡卻說父親生病了不能赴約。

至今年2月初，小吳已經給小怡發紅包十餘次，共計約5000餘元人民幣（約773.5美元）。沒想到小怡突然人間蒸發，電話不接、微信也不回；某天小吳用朋友手機撥通小怡的電話時，發現接電話的竟是個男生，小吳這才發覺被騙，隨即報案。

民警鎖定湖北女子梁某和男子張某，早前抓獲。原來，梁某是小吳前女友，分手沒多久後就找了現任男友張某，兩人因為生活窘迫，見小吳的短視頻都是在吃喝玩樂，羨慕嫉妒下，決定申請個小號騙取小吳錢財，發去的圖片也都是網圖。

「傷害不大，侮辱性極高！」小吳獲知真相十分氣憤，更令警方感到不可思議的是，梁某前腳騙了錢財，後腳就帶著現男友出去宵夜。目前，梁某、張某因涉嫌詐騙已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。