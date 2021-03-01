父母離異改從母姓 10年後父要改回…男童不從 告爸勝訴

示意圖。(取材自重慶市合川區人民法院官網)

四川重慶市一名12歲學童10年前父母離異，在父親不知情的情況下，母親將他改為從母姓；2018年底，男童父親發現此事，又將孩子姓氏改回父姓，孩子的升學 與心理因此遭影響，欲改回卻被拒絕，便一狀將父親告上法院。重慶市合川區人民法院審結了這起姓名權糾紛，判決該名父親七日內要將孩子姓氏改回母姓。

新華網報導，向男與鄭女婚後於2008年產下小向（化名），2011年因夫妻感情破裂協議離婚，約定孩子由鄭女監護扶養。鄭女在向男不知情的情況下，讓小向改姓鄭。2018年12月，向男得知小向姓氏遭更改，又將其改為姓鄭。

然而，在2014年至2020年間，小向一直使用鄭姓參加多種培訓及國內外比賽，獲獎逾30次。訴訟前，小向被告知，姓名變更可能讓他以往的獲獎紀錄及成績無法被識別，不能參加更高層級的比賽，也不能繼續參與教育 宣傳片的拍攝和出版等。姓名變更不但影響了小向的學習，也造成他的困擾。

據報導，2020年8月，在多次與父親溝通未果後，小向向法院提起訴，在庭審中表達自己要使用鄭姓的強烈欲望。法院審理認為，小向在七年的求學過程中，生活和學習都是使用鄭姓，該姓名已成為其人格標誌、穩定生活及學習環境的重要部分，繼續使用該姓名，有利於其身心健康和成長，判決向男於判決生效後七日內配合小向將姓名變更為鄭姓。

承辦法官表示，公民依法享有姓名權，姓名權既包括命名權，也包括更名權；且小向已滿12歲，屬於限制行為能力人，但按其當前的年齡和智力水平，以及在整個訴訟活動中所表現出來的邏輯思維和語言表達能力判斷，已經能夠理解姓名的文字含義及社會意義。