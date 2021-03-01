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舅舅百萬房產 外甥3折賤賣 70萬損失…法院這麼判

中國新聞組／北京1日電
男子30萬「賤賣」舅舅上百萬房子被訴。圖為示意圖。 （取材自揚子晚報）
男子30萬「賤賣」舅舅上百萬房子被訴。圖為示意圖。 （取材自揚子晚報）

福建省廈門日前發生一起舅舅委託外甥代售價值100多萬元房子，卻被30萬元「賤賣」的官司，最終法院以受託人未盡到必要的注意義務，判外甥應賠償舅舅70多萬元損失。

紅網報導，兩名當事人，舅舅曾阿伯在2016年6月考慮到年齡大了精力不濟，且事務繁忙，無暇顧及賣房事務，便委託外甥阿華代售其名下位於海滄區的房產，雙方還簽訂了「委託書」並進行公證。

報導指出，阿華以30萬元的價格將房產出售，曾阿伯事後發現，覺得這個價格賣得太便宜了！價值100多萬的房子竟被外甥以不到三折的超低價賣了，這已經嚴重低於市場價了，不過外甥卻認為自己「沒錯」，還說自己只是幫舅舅賣房，沒有收舅舅一分錢，純屬幫忙。

曾阿伯一怒，將外甥阿華告上法庭。廈門中院日前開庭審理，雙方各執一詞，曾阿伯認為阿華未盡代理人妥善盡職義務，「賤賣」了自己的房產，需賠償低價出售房屋所造成的損失；外甥阿華辯馭說，自己無償履行代理職責，盡職妥善的在代理權限內履行代理義務，不存在任何過錯。

報導稱，法院在審理期間對房產價值進行評估，認定在2016年年中，也就是外甥代理賣房時，房產總價約為100餘萬元。

法院認為，阿華作為出售房產受託人，應盡到必要的注意義務，但在出售時的價格相差三倍以上，未正當履行委託事務，造成曾阿伯的損失，判決阿華應向曾阿伯賠償損失70多萬元。

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