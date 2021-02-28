飛簷走壁抓罪犯 浙江警這一跳…帥到刷爆朋友圈

張品華在屋頂這一跳，刷屏了。（取材自中央廣電總台中國之聲）

一張員警在兩棟高樓之間跨步跳躍「飛簷走壁圖」近日刷爆朋友圈。這名小伙是浙江嘉興南湖東柵派出所民警張品華，為了突破犯罪團伙窩點，他在屋頂的身影被副所長魯澤傑記錄下來，連張品華的妻子看到照片都嚇了一跳。

中央廣電總台中國 之聲報導，去年12月底，魯澤傑帶隊去河南偵辦一起假酒案，當他們準備收網時，遇到了一個棘手的問題。其中一個窩點在一個偏僻山村農房內，農房只有一扇牢固的鐵門進入，如果強行破門需要較長時間，也可能打草驚蛇。

當時，員警張品華發現了一條捷徑，隔壁有幢樓房挨著窩點，他上去觀察地形，發現窩點三樓有一個平台，而農房的三樓正好是屋頂。他們之前已經蹲守了2、3天，當時就想著不能驚動嫌疑人，抓緊時間收網。

兩邊之間大約有2米，張品華有把握能跨過去，「我當時比了個手勢，是想告訴樓下的隊員們我要跳了，他們同時從樓下突破，雙方一起行動」。當時魯澤傑和同事們都很擔心，於是他拿起手機 記錄這一幕。

助跑、起跳、落地一系列動作一氣呵成，張品華進入窩點後，在嫌疑人毫無察覺的情況下將鐵門打開，大部隊出其不意地衝入窩點，讓他們的行動大獲成功。

報導指出，已從警5年的張品華今年27歲。當這張照片在網上被網民點讚的時候，他的妻子卻滿滿憂心的問道「我的天啊、 這麼危險的嗎？」，她還在魯澤傑的朋友圈留下「魯所你要關照他注意安全」，關心之情溢於言表。