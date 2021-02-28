我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉部辨識標註照片被控侵犯隱私 臉書花6.5億美元和解

不夠「黑」、被買通？金球獎醜聞連環爆 「黑豹」救場

僅裹床單…湖南高中女生遇害 同學潛逃浙江自首

中國新聞組／北京28日電
岳陽17歲的女高中生 。（取材自微博）
岳陽17歲的女高中生 。（取材自微博）

湖南嶽陽平江縣17歲吳姓高中女生陳屍水庫邊事件有了新進展，潛逃至浙江省嘉興市的李姓犯罪嫌疑人已向當地公安機關投案自首，被警方依法刑事拘留。

極目新聞報導，受害者吳姓高中女生與18歲的李姓嫌犯是初中同學，吳姓高中女生父親表示，李嫌2月16日凌晨騎摩托車將女兒帶走，摩托車曾經過派出所門口，然後經過了車站，此後就不知去向。當時家人都已休息，並不知道女兒出了門。白天發現女兒不在家，家人開始尋找，但一無所獲，隨後報警。後來查看路面監控，才發現女兒是被李嫌帶走了。

據了解，李嫌與受害人是初中同學，但李嫌已經進入社會。警方曾透過電話找李嫌問話，李稱他雖然將女孩帶出門，但女孩被另外的人開車接走。警方數日後再次透過電話找李嫌問話，李改口稱女孩跟他在浙江，人很平安，很快就回家。

少女遺體在水庫邊上找到 。（取材自微博）
少女遺體在水庫邊上找到 。（取材自微博）

但吳姓高中生並沒有如李嫌所說的「很快就回家」，反而是在22日被發現陳屍在水庫旁，身體蜷縮著，身上只裹著床單，衣物都沒有了，臉上還有擦傷。

報導指出，當地村民懷疑，女孩生前遭遇過性侵，但未獲警方證實。另外，據家屬了解，受害者曾到過鎮上一家小旅店。這個旅店曾被取締過，此前家屬也曾去該旅店找過女兒，但沒有任何結果。

公安 性侵

上一則

盆骨斷了、小腿斷了、肩骨頭也斷了…4歲女誤入攪拌機 全身骨碎

延伸閱讀

3億年歷史「韭菜」 現身杭州近郊…網友：能吃嗎？

3億年歷史「韭菜」 現身杭州近郊…網友：能吃嗎？
緬甸警方鎮壓示威者 傳一名婦女遇害

緬甸警方鎮壓示威者 傳一名婦女遇害
快看世界／浙江醫護接種疫苗意願只有27%...原因是？

快看世界／浙江醫護接種疫苗意願只有27%...原因是？
浙江草叢驚見白布「裹屍」 警掀開看…竟是矽膠娃娃

浙江草叢驚見白布「裹屍」 警掀開看…竟是矽膠娃娃

熱門新聞

大蛇吸引了很多村民前來圍觀。（取材自觀察者網）

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

2021-02-21 10:00
壞掉的浴室門鎖。（取材自北京日報）

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

2021-02-20 10:00
一段「服務員提醒顧客合理消費避免浪費被罵」的視頻，近日引發熱議。（視頻截圖）

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

2021-02-21 08:00
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片。（視頻截圖）

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

2021-02-19 21:08
吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」
紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷

紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
神仙友誼！趙麗穎陪李冰冰過生日 比心嘟嘴秀好感情

神仙友誼！趙麗穎陪李冰冰過生日 比心嘟嘴秀好感情
改賣炸雞創奇蹟 米其林餐廳華裔「翻紅」傳統中餐館

改賣炸雞創奇蹟 米其林餐廳華裔「翻紅」傳統中餐館