僅裹床單…湖南高中女生遇害 同學潛逃浙江自首

岳陽17歲的女高中生 。（取材自微博）

湖南嶽陽平江縣17歲吳姓高中女生陳屍水庫邊事件有了新進展，潛逃至浙江省嘉興市的李姓犯罪嫌疑人已向當地公安 機關投案自首，被警方依法刑事拘留。

極目新聞報導，受害者吳姓高中女生與18歲的李姓嫌犯是初中同學，吳姓高中女生父親表示，李嫌2月16日凌晨騎摩托車將女兒帶走，摩托車曾經過派出所門口，然後經過了車站，此後就不知去向。當時家人都已休息，並不知道女兒出了門。白天發現女兒不在家，家人開始尋找，但一無所獲，隨後報警。後來查看路面監控，才發現女兒是被李嫌帶走了。

據了解，李嫌與受害人是初中同學，但李嫌已經進入社會。警方曾透過電話找李嫌問話，李稱他雖然將女孩帶出門，但女孩被另外的人開車接走。警方數日後再次透過電話找李嫌問話，李改口稱女孩跟他在浙江，人很平安，很快就回家。

少女遺體在水庫邊上找到 。（取材自微博）

但吳姓高中生並沒有如李嫌所說的「很快就回家」，反而是在22日被發現陳屍在水庫旁，身體蜷縮著，身上只裹著床單，衣物都沒有了，臉上還有擦傷。

報導指出，當地村民懷疑，女孩生前遭遇過性侵 ，但未獲警方證實。另外，據家屬了解，受害者曾到過鎮上一家小旅店。這個旅店曾被取締過，此前家屬也曾去該旅店找過女兒，但沒有任何結果。