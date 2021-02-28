瘦得痛苦！19歲女孩罹患罕病 168公分僅剩不到30公斤

小玉嚴重時瘦成皮包骨。（取材自新民晚報）

許多愛美人士會不計代價減肥，但對19歲女孩小玉（化名）來說，「瘦」意味著痛苦；身高168公分的小玉，因罹患一種罕見疾病，「一吃就（肚子）脹得受不了」，讓她瘦得營養不良，體重僅剩不到30公斤。

香港 01報導，小玉兩年來與母親輾轉重慶、成都、北京 多地求診，卻一直查不出病因，「有人說我是厭食症，可是我什麼都想吃，我只是一吃就脹得受不了，慢慢就瘦成這樣了」。2019年，小玉被診斷出腸系膜上動脈壓迫綜合症，橫結腸下垂，需要接受橫結腸部分切除術。然而，術前體重還有45公斤的小玉，術後肚子脹得更加厲害，一點食物也吃不下。

半年多前，小玉前往上海市第十人民醫院求診，為找出病因，該院結直腸病專科李寧主任安排了小腸造影及結腸功能磁共振等檢查，終於發現小玉罹患的是特發性全消化道動力障礙——慢性假性腸梗阻（Chronic Intestinal Pseudo Obstruction，CIPO），而這種疾病的發病率僅10萬分之0.2。

據報導，CIPO發病初期僅會讓人胃口差、餐後腹脹、排便困難，但隨著營養不良，會出現腸平滑肌減少萎縮，內環境失衡及腸道菌群紊亂等。同時，如果腸系膜上動脈夾角減小，十二指腸水平段受壓，患者原上消化道排空症狀會迅速惡化，這時錯誤使用口服或胃管進行營養治療只會導致患者頻繁嘔吐，並陷入惡性循環。

對此，李寧決定採用以微生態治療為核心的多學科整合治療策略，經過兩個月的治療，小玉體重增加至35公斤，消化道動力顯著改善；治療6個月後，口服熱量已達到目標量的七成，腹脹腹痛症狀也已緩解。