我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉部辨識標註照片被控侵犯隱私 臉書花6.5億美元和解

不夠「黑」、被買通？金球獎醜聞連環爆 「黑豹」救場

瘦得痛苦！19歲女孩罹患罕病 168公分僅剩不到30公斤

中國新聞組／綜合報導
小玉嚴重時瘦成皮包骨。（取材自新民晚報）
小玉嚴重時瘦成皮包骨。（取材自新民晚報）

許多愛美人士會不計代價減肥，但對19歲女孩小玉（化名）來說，「瘦」意味著痛苦；身高168公分的小玉，因罹患一種罕見疾病，「一吃就（肚子）脹得受不了」，讓她瘦得營養不良，體重僅剩不到30公斤。

香港01報導，小玉兩年來與母親輾轉重慶、成都、北京多地求診，卻一直查不出病因，「有人說我是厭食症，可是我什麼都想吃，我只是一吃就脹得受不了，慢慢就瘦成這樣了」。2019年，小玉被診斷出腸系膜上動脈壓迫綜合症，橫結腸下垂，需要接受橫結腸部分切除術。然而，術前體重還有45公斤的小玉，術後肚子脹得更加厲害，一點食物也吃不下。

半年多前，小玉前往上海市第十人民醫院求診，為找出病因，該院結直腸病專科李寧主任安排了小腸造影及結腸功能磁共振等檢查，終於發現小玉罹患的是特發性全消化道動力障礙——慢性假性腸梗阻（Chronic Intestinal Pseudo Obstruction，CIPO），而這種疾病的發病率僅10萬分之0.2。

據報導，CIPO發病初期僅會讓人胃口差、餐後腹脹、排便困難，但隨著營養不良，會出現腸平滑肌減少萎縮，內環境失衡及腸道菌群紊亂等。同時，如果腸系膜上動脈夾角減小，十二指腸水平段受壓，患者原上消化道排空症狀會迅速惡化，這時錯誤使用口服或胃管進行營養治療只會導致患者頻繁嘔吐，並陷入惡性循環。

對此，李寧決定採用以微生態治療為核心的多學科整合治療策略，經過兩個月的治療，小玉體重增加至35公斤，消化道動力顯著改善；治療6個月後，口服熱量已達到目標量的七成，腹脹腹痛症狀也已緩解。

結果整合治療，小玉情況明顯改善。（取材自澎湃新聞）
結果整合治療，小玉情況明顯改善。（取材自澎湃新聞）

北京 香港

上一則

港47人被控顛覆國家政權罪 通宵被扣1日提訊

下一則

盆骨斷了、小腿斷了、肩骨頭也斷了…4歲女誤入攪拌機 全身骨碎

延伸閱讀

反轉罕病人生！世界最醜的男人 三度娶嬌妻

反轉罕病人生！世界最醜的男人 三度娶嬌妻
頭暈無力是中風前兆？小心頸動脈阻塞

頭暈無力是中風前兆？小心頸動脈阻塞
男子腹痛、腹脹以為胃潰瘍 半年後竟成大腸癌

男子腹痛、腹脹以為胃潰瘍 半年後竟成大腸癌
農婦罹退化性關節炎 手指變形痛3年

農婦罹退化性關節炎 手指變形痛3年

熱門新聞

大蛇吸引了很多村民前來圍觀。（取材自觀察者網）

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

2021-02-21 10:00
壞掉的浴室門鎖。（取材自北京日報）

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

2021-02-20 10:00
一段「服務員提醒顧客合理消費避免浪費被罵」的視頻，近日引發熱議。（視頻截圖）

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

2021-02-21 08:00
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片。（視頻截圖）

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

2021-02-19 21:08
吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」
紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷

紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
神仙友誼！趙麗穎陪李冰冰過生日 比心嘟嘴秀好感情

神仙友誼！趙麗穎陪李冰冰過生日 比心嘟嘴秀好感情
改賣炸雞創奇蹟 米其林餐廳華裔「翻紅」傳統中餐館

改賣炸雞創奇蹟 米其林餐廳華裔「翻紅」傳統中餐館