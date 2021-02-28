愈減愈肥胖到253公斤 她用10個月狂鏟131公斤

王昭君現在200多斤的樣子。（取材自紫牛新聞）

三年前，山東90後女孩王昭君（化名）身高167公分、體重80公斤，為男友努力減肥，卻因亂吃減肥藥傷了身體，最後男友還是離開了她，讓她自暴自棄，短短兩年時間暴肥到253公斤（506斤）。去年4月，她暗暗下了決心，每天8點起床，規律生活、堅持鍛鍊，10個月瘦了131.5公斤（263斤）。

「不能跳、不能跑，連走100公尺都要休息三次」，紫牛新聞報導，王昭君回想10個月前的自己，嘆言「身上的每一斤肉都是生活重擔」，身上的贅肉讓她躺著睡覺時也會喘不上氣來，偶爾還會被悶醒，所以她都是坐著睡覺，「普通人隨便能做的事情，例如蹲下、站起，都是奢侈」。

2018年初，王昭君因為男友在意她的體重而開始減肥，由於吃了太多減肥藥，她不但傷了腸胃、脫髮，還患上暴食症，體重來到100多公斤，最後男友也跟她分手。愛情失意，急於瘦身，王昭君在短期內亂吃大量減肥藥，但都沒有任何效果，後來她自暴自棄，兩年內胖到253公斤。

「回頭率百分之百是種什麼體驗？」王昭君說，自己走在街上，總會有人朝她露出震驚又疑惑的表情，最尷尬是坐電梯總會超重，「電梯裡的人總會不約而同地望向我」。

據報導，直到2020年3月，王昭君被好朋友拉去參加了一場同學聚會，發現同齡人都已結婚生子，步入了人生新階段，她才下定決心一定要變瘦；王昭君離開老家山東，到上海參加減肥營，目標是瘦到65公斤（130斤）。

回憶起健身 減肥的歷程，王昭君感慨萬千，訓練的第一天，她就把減肥營的體重計踩壞了。教練李天賜表示，253公斤的體重是訓練營裡比較少見的，剛開始並不適合選擇其他的運動方式，只能靠走路健身。

「我不能跳，因為膝蓋會受傷，只能動動手臂；不能跑步，只能慢慢走。」剛開始，王昭君走一分鐘，就要歇半小時，半個月後，她的體重雖然沒有明顯變化，體能卻改變許多，已可適當加快跑步機的速度，慢慢切換成跑步模式。之後，有氧操、舉啞鈴等也被排上課表，就這樣，她30天瘦了22.5公斤（45斤）。

到2021年2月，王昭君的體重已經從253公斤降到131.5公斤，10個月之間，她穿壞了三雙運動鞋、磨壞了五條褲子。王昭君笑說，「減去的不止是肥肉，更是我生活上的巨大負擔」。

王昭君定下目標，瘦到65公斤後，她要和父母去遊樂園坐很久沒坐過的摩天輪，也要帶父母一起沿著川藏線旅遊，「這幾年裡，父母為我減肥的事情操碎了心，我想多陪陪他們，讓他們每天都能看到我最美的樣子。」