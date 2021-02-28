作業沒做完挨罵 男童負氣出走 問媽「愛我還是愛作業」

小斌（化名）在被媽媽罵還有一大堆作業沒完成之後離家出走。（取材自錢江晚報）

浙江省台州市一名11歲的小學男生，因為在開學前沒將寒假作業做完，被媽媽大罵一頓，感覺媽媽「變了」，大喊「你到底愛我還是愛作業」後，穿著拖鞋就衝出家門；見孩子久久未歸，父母心急報警，經過五小時的尋找，才終於在一處小山坡找到男童。

錢江晚報報導，開學前，小斌（化名）還有一大堆作業沒完成，卻仍自顧自地玩耍，一向疼愛兒子的高女士任不住大發雷霆，「書到底讀不讀的？一點學習意識都沒，以後出社會打算去討飯？」

見媽媽這樣發火，小斌感覺媽媽「變了」，對媽媽說「你到底愛我還是愛作業，為作業這麼凶我！」隨即衝出家門，高女士雖然馬上追出去，孩子卻已不見蹤影。過一段時間，孩子仍沒回家，高女士便與丈夫一起出門找兒子，同時向警方求助。

警方了解狀況後，調閱高女士住家附近監視器，因孩子頻繁切換路線，且喜歡繞小道，給尋人工作增加了難度。經過五個小時、約晚上八點多，眾人終於在距離高女士家三公里外的一處小山坡上找到小斌，他當時正閉眼躺在草坪上休息，而此時已是晚上8點多。

高女士無奈表示，自己很多時候很迷茫，不知道該不該為了讓孩子快樂、抱持良好親子 關係，因而對孩子的學業「睜隻眼閉隻眼」，卻又想讓孩子在學業上有進步，「不發脾氣，兒子根本不當回事；發脾氣卻又差點把兒子搞丟」。