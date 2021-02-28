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河南動物園黑熊「人扮的」？ 園方哭笑不得：是真熊！

中國新聞組／北京28日電
周口動物園黑熊。（視頻截圖）
周口動物園黑熊。（視頻截圖）

河南周口一野生動物世界裡的黑熊因動作太人性化，被一些遊客懷疑是「人假扮的」，引發熱議。工作人員哭笑不得地表示，這些黑熊都是動物絕不是人假扮，「黑熊的智商很高，有些動作行為確實有點像人」。

近日，抖音上一位名為「一棵樹呀」的用戶在周口野生動物園世界拍攝的一段視頻引發大量網友熱議，其內容為動物園中的三隻黑熊在向遊客們招手，並配文「周口野生動物園有人扮演大黑熊」。

大象新聞報導，視頻發出後，網友議論紛紛，不少人認為，不僅失去了遊玩的興趣，也感覺自己受到欺騙，若帶著孩子去的話，就無法起到良好的科普教育作用。

「越火的地方越有人黑你，不存在人來扮演動物的現象。」周口野生動物園世界工作人員表示，抖音上的視頻是網友在炒作造謠。

報導稱，周口野生動物園世界於2020年下半年開園營業，是周口當地一家動物品種最多、規模最大的旅遊項目。開園後，也成了不少遊客到周口後的網紅打卡地。

無獨有偶，成都動物園也有黑熊太聰明，被懷疑是人假扮的。

紅星新聞報導，成都動物園的一隻黑熊近日登上微博熱搜，原因是其和人一樣站立、揮手，被懷疑是「人假扮的」。記者到成都動物園的熊山看到網上視頻中像人一樣揮手、被懷疑是人假扮的黑熊週週。週週今年三歲多，雌性，是一隻亞洲黑熊，很小的時候從野外救助而來，胸口上有標誌性的白色月牙。

「黑熊站立是自然行為，像人一樣揮手並不是自然行為。」週週的飼養員李燕介紹，黑熊週週非常聰明，像人一樣揮手的動作，應該是在模仿遊客。包括揮手以及做恭喜等動作，很大程度上，熊的非自然行為就是遊客不正確的投餵方式「訓練」而成的。

黑熊揮手看上去很有意思，但李燕強烈呼籲遊客不要投餵食物，「黑熊每天都有固定的吃飯時間，遊客投餵食物不光會影響其正常進食，同時投餵的食物可能攜帶病菌，另外如果動物誤食了塑料袋等包裝物，更會危及其生命安全」。

黑熊站立，被誤以為是人假扮的。（取材自大象新聞）
黑熊站立，被誤以為是人假扮的。（取材自大象新聞）

動物園 抖音 教育

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