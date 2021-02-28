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內蒙打貪「倒查20年」 前書記侵吞30億險讓開發區破產

中國新聞組／北京28日電

內蒙古自治區自去年開展「倒查20年」涉煤腐敗，已有216名幹部被查；中紀委昨天再發布「內蒙古反腐敗鬥爭史上迄今第一大案」細節指出，因涉及貪腐被雙開及法辦的呼和浩特經濟技術開發區黨工委原書記李建平，任職七年間涉嫌透過空殼公司等方式，侵吞國有資產達30億餘元（人民幣，下同，約4.66億美元），嚴重程度甚至使國家級經濟技術開發區一度瀕臨破敗，必須大規模整改。

內蒙古自治區自去年開始對涉煤炭產業的反腐敗進行調查，中紀委「中國紀檢監察報」26日刊文指出，內蒙古近年落馬的高官與煤炭「黑金」密切相關，倒查20年專項行動以來，已有56名廳局級、216名縣處級幹部被立案審查調查。

中紀委26日再發布內蒙古五名被查官員通報，包括已分別於2012年及2019年退休的內蒙古自治區原國土資源廳副廳長趙保勝、內蒙古自治區機構編制委員會辦公室原巡視員白繼榮等人。

中紀委網站再於27日發布李建平涉貪腐案調查細節。文中指出，李建平任職七年期間，利用職務之便幫助他人承攬工程收受錢物，金額從幾萬增加到幾億，胃口越來越大；。作為經開區一把手，李建平不僅把下屬企業當成自己的「錢袋子」和「提款機」，還借他人之名註冊數十家空殼公司而自己實際操控，以達到侵吞國有資產的目的。

文中說，李建平設立的空殼公司在初選董事長、總經理和監事長時，甚至用「石頭剪刀布」的方式解決，第一名當董事長；這些空殼公司相互攬項目、做生意，將國有資金挪作他用，從中攫取巨額經濟利益，涉案金額達30億餘元，並涉嫌違規進人862人。

據李建平供述，除部分錢款用於賭博外，其餘大多用於購買收藏名家字畫、古玩玉器、黃金珠寶、名貴手表以及大量中外名酒，其酒窖中收藏的名酒達數萬瓶。

文中稱，李建平的專橫霸道、囂張跋扈，使作為自治區首府發展重要引擎的國家級經濟技術開發區元氣大傷、瀕臨破敗。呼和浩特市及經開區因此開展以案促改專項行動，共查處25人，移送檢察機關二人等；並通過解除協議合同收回投資16.49億元，另追繳資金44.5億元。

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